Alyona Alyona выпустила EP



Бывшая воспитательница в детском саду Алена Савраненко стала популярной после того, как в 2018 году начала выкладывать видео на свой канал на YouTube

Главная украинская рэперша порадовала мини-альбомом

Alyona Alyona выпустила мини-альбом под названием «В хатi МА»

«Это лето было особенным для меня. Я открыла множество новых стран и фестивалей — как в Украине, так и за ее пределами. В промежутках между перелетами я иногда писала. Идеи, наблюдения, впечатления от общения с земляками. Я не ожидала, что на меня обрушится столько предложений. В следующем году я планирую подойти к написанию второго альбома более концептуально», — рассказывает Алена.

«В хатi МА» — это сборник новых треков или даже микстейп. Тут есть место вольным экспериментам вроде «Сіє Віє", где замиксованы британский гэридж с украинским фольклором. Трогательная баллада под гитару в духе трека «Голови» под названием «Казка» понравится поклонникам философской стороны творчества Алены. В новый релиз также вошли уже известные синглы «Завтра» и недавний «Мамин суп» — история любви родителей к детям, которая несколько отошла на второй план на фоне обескураживающего психоделического клипа в стиле Дэвида Линча.

Alyona Alyona стала популярной после того, как в 2018 году начала выкладывать видео на свой канал на хостинге YouTube.com. До этого Алена Савраненко работала воспитательницей в детском саду в Киевской области. Летом 2019 года она выступила на фестивале Sziget в Венгрии и стала специальным гостем от Украины на Биеннале в Венеции. Исполнительница получила международную премию The Anchor для европейских хип-хоп-исполнителей. А The New York Times назвал ее одной из самых перспективных молодых музыкантов Европы.