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    Шоу-биз

    Амаль Клуни в соблазнительном наряде поддержала мужа на премьере в Риме

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    Амаль Клуни в соблазнительном наряде поддержала мужа на премьере в Риме

    Кинозвезда на всех мероприятиях появляется вместе со своей женой

    58-летний голливудский Дордж Клуни представил в Риме свой мини-сериал «Уловка-22». На встрече с журналистами кинозвезда поблагодарил за поддержку 41-летнюю супругу Амаль. Красавица-брюнетка  с ливанскими корнями пришла на встречу с итальянскими журналистами в кремовой юбке, украшенной вышивкой со стразами, изумрудной кроп-блузке с вышивкой и пайетками, и серебристых туфлях-лодочках.

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    Амаль Клуни в соблазнительном наряде поддержала мужа на премьере в Риме
    Амаль Клуни в соблазнительном наряде поддержала мужа на премьере в Риме
    Амаль Клуни в соблазнительном наряде поддержала мужа на премьере в Риме
    Амаль Клуни в соблазнительном наряде поддержала мужа на премьере в Риме
    Амаль Клуни в соблазнительном наряде поддержала мужа на премьере в Риме
    Амаль Клуни в соблазнительном наряде поддержала мужа на премьере в Риме
    Амаль Клуни в соблазнительном наряде поддержала мужа на премьере в Риме
    Амаль Клуни в соблазнительном наряде поддержала мужа на премьере в Риме
    Амаль Клуни в соблазнительном наряде поддержала мужа на премьере в Риме
    Амаль Клуни в соблазнительном наряде поддержала мужа на премьере в Риме

    Отметим, что актер по‑прежнему в тренде, он не собирается уступать свое место в Голливуде молодым и рьяным звездам. В прошлом году Джордж Клуни возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии журнала Forbes. Во всех начинаниях его поддерживает жена Амаль.

     

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