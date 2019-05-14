Амаль Клуни в соблазнительном наряде поддержала мужа на премьере в Риме



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кинозвезда на всех мероприятиях появляется вместе со своей женой

58-летний голливудский Дордж Клуни представил в Риме свой мини-сериал «Уловка-22». На встрече с журналистами кинозвезда поблагодарил за поддержку 41-летнюю супругу Амаль. Красавица-брюнетка с ливанскими корнями пришла на встречу с итальянскими журналистами в кремовой юбке, украшенной вышивкой со стразами, изумрудной кроп-блузке с вышивкой и пайетками, и серебристых туфлях-лодочках.

Отметим, что актер по‑прежнему в тренде, он не собирается уступать свое место в Голливуде молодым и рьяным звездам. В прошлом году Джордж Клуни возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии журнала Forbes. Во всех начинаниях его поддерживает жена Амаль.