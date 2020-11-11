Американская певица снялась обнаженной в гробу (фото)

Артистка удивила поклонников

Американская певица Майли Сайрус приняла участие в откровенной фотосессии и удивила поклонников. Соответствующий кадр появился в Instagram-аккаунте популярного фотографа Виджата Мохиндры.

На размещенном в сети кадре 27-летняя исполнительница позирует обнаженной, скрестив руки на груди и изображая оскал. При этом нижняя часть ее тела прикрыта букетом цветов. Сайрус засняли в гробу с шелковой обивкой ярко-желтого цвета. Публикация набрала больше 15 тысяч лайков.

instagram.com/mileycyrus/

В подписи к публикации 35-летний Мохиндра анонсировал выпуск своей первой книги и отметил, что выручка с продаж будет направлена в фонд исполнительницы Happy Hippie, который помогает ЛГБТ-молодежи, оставшейся без дома.

Фанаты Сайрус оценили ее образ на снимке. «Боже, вау!», «Идеально», «Потрясающе», «Не могу дождаться, чтобы приобрести копию!» — писали они в комментариях.

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