  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Американская певица снялась обнаженной в гробу (фото)

    • Розсилка
    Певица Майли Сайрус - Американская певица снялась обнаженной в гробу (фото)
    Певица Майли Сайрус
    instagram.com/mileycyrus/

    Артистка удивила поклонников

    Американская певица Майли Сайрус приняла участие в откровенной фотосессии и удивила поклонников. Соответствующий кадр появился в Instagram-аккаунте популярного фотографа Виджата Мохиндры.

    На размещенном в сети кадре 27-летняя исполнительница позирует обнаженной, скрестив руки на груди и изображая оскал. При этом нижняя часть ее тела прикрыта букетом цветов. Сайрус засняли в гробу с шелковой обивкой ярко-желтого цвета. Публикация набрала больше 15 тысяч лайков.

    screenshot_8_35
    instagram.com/mileycyrus/

    В подписи к публикации 35-летний Мохиндра анонсировал выпуск своей первой книги и отметил, что выручка с продаж будет направлена в фонд исполнительницы Happy Hippie, который помогает ЛГБТ-молодежи, оставшейся без дома.

    Фанаты Сайрус оценили ее образ на снимке. «Боже, вау!», «Идеально», «Потрясающе», «Не могу дождаться, чтобы приобрести копию!» — писали они в комментариях.

    Ранее «Скотч» сообщал, Нателла Крапивина, продюссер проживающей в России украинской певицы Светланы Лободы, дала интервью Ксении Собчак.

    В интервью Крапивина рассказала неожиданную историю о роли зубов в карьере Монатика, после которой карьера певца стремительно пошла вверх

     Читайте также: Как парни видят гламурные фото девушек: подборка курьезных пародий

    .

    знаменитости самые сексуальные певица шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies