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    Шоу-биз

    Анджелина Джоли в откровенном платье на тонких лямках снялась для глянца

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    <p>Анджелина Джоли</p> <p>instagram.com/angelinajolieofficial</p> - Анджелина Джоли в откровенном платье на тонких лямках снялась для глянца

    Анджелина Джоли

    instagram.com/angelinajolieofficial

    Для модной съемки актриса примерила сразу несколько пикантных образов

    44-летняя Анджелина Джоли стала героиней новой фотосессии по мотивам фильма «Малефисента». В интервью для итальянского журнала Televitos Magazine бывшая жена Брэда Питта также рассказала о карьерных планах своих детей.

    Джоли предстала в образе злой волшебницы из фильма «Малефисента: Владычица тьмы». Для первого снимка Анджелина надела черную атласную накидку на обнаженное тело и длинные кружевные перчатки. Эффектный готический образ довершили плетеная маска с рогами и яркая коралловая помада.

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    Анджелина Джоли в откровенном платье на тонких лямках снялась для глянца
    Анджелина Джоли в откровенном платье на тонких лямках снялась для глянца
    Анджелина Джоли в откровенном платье на тонких лямках снялась для глянца
    Анджелина Джоли в откровенном платье на тонких лямках снялась для глянца
    Анджелина Джоли в откровенном платье на тонких лямках снялась для глянца
    Анджелина Джоли в откровенном платье на тонких лямках снялась для глянца
    Анджелина Джоли в откровенном платье на тонких лямках снялась для глянца
    Анджелина Джоли в откровенном платье на тонких лямках снялась для глянца
    Анджелина Джоли в откровенном платье на тонких лямках снялась для глянца
    Анджелина Джоли в откровенном платье на тонких лямках снялась для глянца
    Анджелина Джоли в откровенном платье на тонких лямках снялась для глянца
    Анджелина Джоли в откровенном платье на тонких лямках снялась для глянца

    «Я упрашивала детей сыграть вместе со мной хотя бы небольшую роль, а они ни в какую не соглашались. Даже Вивьен, которая сыграла в первой части. Сейчас она недовольна, что я упросила ее сыграть тогда принцессу. Ей они не очень нравятся. Больше она мне не доверяет», - с юмором рассказала Джоли.

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