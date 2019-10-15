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    Шоу-биз

    Анджелина Джоли в платье с опасным декольте порадовала мужчин

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    <p><span>Анджелина Джоли</span></p> <p><span>instagram.com/angelinajolieofficial</span></p> - Анджелина Джоли в платье с опасным декольте порадовала мужчин

    Анджелина Джоли

    instagram.com/angelinajolieofficial

    Звезда фильма «Турист» высказалась на тему отношения полов

    44-летняя Анджелина Джоли появилась перед фанатами в откровенном наряде. Звезда фильма «Малифисента» позировала в пикантном платье.

    Бывшая супруга Брэда Питта поделилась с подписчиками кадром, в котором Джоли предстала в дерзком образе. Актриса предпочла элегантное черное платье на тонких бретелях с глубоким декольте.

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    Анджелина Джоли в платье с опасным декольте порадовала мужчин
    Анджелина Джоли в платье с опасным декольте порадовала мужчин
    Анджелина Джоли в платье с опасным декольте порадовала мужчин
    Анджелина Джоли в платье с опасным декольте порадовала мужчин
    Анджелина Джоли в платье с опасным декольте порадовала мужчин
    Анджелина Джоли в платье с опасным декольте порадовала мужчин
    Анджелина Джоли в платье с опасным декольте порадовала мужчин
    Анджелина Джоли в платье с опасным декольте порадовала мужчин
    Анджелина Джоли в платье с опасным декольте порадовала мужчин
    Анджелина Джоли в платье с опасным декольте порадовала мужчин
    instagram.com/angelinajolieofficial

    Анджелина вызвала восторг мужчин сексуальным кошачьим взглядом. «Прекрасная леди», «Какой взгляд», «Горячая штучка», - написали фолловеры.

    Звезда фильма «Турист» высказалась на тему отношения полов. «Нет ничего более стабильного, чем сильная, свободная и образованная женщина. Нет более вдохновляющего образца для подражания, чем мужчина, который уважает женщину и ценит ее лидерство», - отметила актриса.

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