«Ангел Ренеcсанса»: Супермодель Victoria’s Secret показала фото с сыном



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Кэндис Свейнпол

Топ-модель является счастливой мамой двоих детей.

Кэндис Свейнпол порадовала поклонников нежной фотографией со своим старшим сыном Анакой. Мальчику сейчас два года, и его необычное имя навеяно названием вида птиц, которые водятся в Бразилии (а именно там появился на свет сын супермодели).

Фанаты Кэндис пришли в восторг от снимка. И мать, и сын поражают красотой. О внешних данных Свейнпол известно не понаслышке, а вот карие глаза Анаки, его золотые кудри и смуглая кожа – это отдельная тема. «Он похож на ангела с картин раннего Реннесанса», «Какой прелестный малыш», — восхищаются фолловеры.

Напомним, 30-летняя южноафриканская супермодель Кэндис Свейнпол в в 2014 году Кэндис возглавляла рейтинг самых сексуальных женщин планеты по мнению журнала американского Maxim.

Сайт Models.com в разное время включал Кэндис Свейнпол в свои списки Industry Icons, Top 50 Models, а также в список самых сексуальных моделей Top Sexiest Models.

В январе 2018 года Кэндис была названа самой дорогой бикини-моделью в социальной сети Instagram.