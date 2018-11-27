«Ангел» Victoria’s Secret Миранда Керр раскрыла секрет идеальной фигуры после родов



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Миранда Керр

Топ-модель считает, что если ребенка нужно вынашивать девять месяцев, то не меньше времени требуется телу на восстановление

Супермодель Миранда Керр не так давно стала мамой во второй раз. В откровенном интервью Миранда Керр призналась, что гордится своей фигурой после родов.

«Действительно важно, чтобы женщины относились к себе бережно и не чувствовали себя обязанными срочно вернуться в форму после рождения ребенка. Все в порядке! Да, у меня тело рожавшей женщины, и я нормально отношусь к этому. Это часть процесса!», — поделилась модель своим мнением. Керр считает, что если ребенка нужно вынашивать девять месяцев, то не меньше времени требуется телу на восстановление.

Миранда Керр (Miranda Kerr) одна из самых известных моделей во всем мире. Девушка еще в юности покорила мировые подиумы, а потом стала «ангелом» Victoria’s Secret. На протяжении трех лет она была замужем за актером Орландо Блумом. В 2011 году у них родился сын Флинн, но это не укрепило из отношения. Через два года они развелись. Вскоре модель стала встречаться с миллиардером Эваном Шпигелем, который создал популярное приложение для телефона «SnapChat».