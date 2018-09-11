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    Шоу-биз

    Ани Лорак опять на красной дорожке в России и снова под шквалом критики

    • Розсилка
    Ани Лорак опять на красной дорожке в России и снова под шквалом критики
    Getty ImagesKevin Winter

    Певица без остановки постит фото из российских мероприятий

    Опальная украинская певица Ани Лорак появилась на красной дорожке премии российского журнала GQ "Человек года-2018". На нем звезда позирует в черном платье со спущенным рукавом и туфлях на каблуках.

    Также видно, что Ани Лорак выбрала смоуки-макияж.  "Вся в черном", "Попробуй использовать минимум макияжа", "Не подводите так глаза пожалуйста, придает возраст!", - пишут в комментариях. Ранее Снимок с Ани Лорак в ретро-образе набрал почти 118 тысяч лайков, но многие разнесли внешний вид певицы.

     

    Джерело: УНІАН

    Ани Лорак певица
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