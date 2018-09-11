Ани Лорак опять на красной дорожке в России и снова под шквалом критики
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Розсилка
Getty ImagesKevin Winter
Певица без остановки постит фото из российских мероприятий
Опальная украинская певица Ани Лорак появилась на красной дорожке премии российского журнала GQ "Человек года-2018". На нем звезда позирует в черном платье со спущенным рукавом и туфлях на каблуках.
Также видно, что Ани Лорак выбрала смоуки-макияж. "Вся в черном", "Попробуй использовать минимум макияжа", "Не подводите так глаза пожалуйста, придает возраст!", - пишут в комментариях. Ранее Снимок с Ани Лорак в ретро-образе набрал почти 118 тысяч лайков, но многие разнесли внешний вид певицы.
Джерело: УНІАН