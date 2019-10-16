  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Анна Седокова в крошечном бикини раскинула свои прелести на пляже в Дубае

    • Розсилка
    <p>&nbsp;Анна Седокова</p> <p>instagram.com/annasedokova</p> - Анна Седокова в крошечном бикини раскинула свои прелести на пляже в Дубае

     Анна Седокова

    instagram.com/annasedokova

    36-летняя певица проводит отпуск в ОАЭ и делится с поклонниками «жаркими» фото

    Анна Седокова показала, как принимает солнечные ванны в откровенном купальнике. Экс-«Виа Гра» пришла на пляж в белом бикини с необычным принтом – бра и трусики украшены узорами в виде ветвей дерева. Анна полулежа расположилась на песке, показав свою стройную фигуру: упругую попку и подтянутый живот.

    1 з 18
    на весь екран згорнути
    Анна Седокова в крошечном бикини раскинула свои прелести на пляже в Дубае
    Анна Седокова в крошечном бикини раскинула свои прелести на пляже в Дубае
    Анна Седокова в крошечном бикини раскинула свои прелести на пляже в Дубае
    Анна Седокова в крошечном бикини раскинула свои прелести на пляже в Дубае
    Анна Седокова в крошечном бикини раскинула свои прелести на пляже в Дубае
    Анна Седокова в крошечном бикини раскинула свои прелести на пляже в Дубае
    Анна Седокова в крошечном бикини раскинула свои прелести на пляже в Дубае
    Анна Седокова в крошечном бикини раскинула свои прелести на пляже в Дубае
    Анна Седокова в крошечном бикини раскинула свои прелести на пляже в Дубае
    Анна Седокова в крошечном бикини раскинула свои прелести на пляже в Дубае
    Анна Седокова в крошечном бикини раскинула свои прелести на пляже в Дубае
    Анна Седокова в крошечном бикини раскинула свои прелести на пляже в Дубае
    Анна Седокова в крошечном бикини раскинула свои прелести на пляже в Дубае
    Анна Седокова в крошечном бикини раскинула свои прелести на пляже в Дубае
    Анна Седокова в крошечном бикини раскинула свои прелести на пляже в Дубае
    Анна Седокова в крошечном бикини раскинула свои прелести на пляже в Дубае
    Анна Седокова в крошечном бикини раскинула свои прелести на пляже в Дубае

     «Белый песок и миллион самых сладких объятий, такие у нас с Моной каникулы», - подписала снимок Седокова, рассказав, что отдыхает вместе с дочкой Моникой. 11-летняя девочка живет вдали от матери, в США, вместе со своим отцом Максимом Чернявским. Экс-супруг запрещает Седоковой публиковать фото их общего ребенка в социальных сетях.

     Читайте также: Настя Каменских в прозрачном топе и кожаном костюме возбудила Потапа
    знаменитости певица шоу-бизнес отпуск
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ