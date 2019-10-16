Анна Седокова в крошечном бикини раскинула свои прелести на пляже в Дубае



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Анна Седокова instagram.com/annasedokova

36-летняя певица проводит отпуск в ОАЭ и делится с поклонниками «жаркими» фото

Анна Седокова показала, как принимает солнечные ванны в откровенном купальнике. Экс-«Виа Гра» пришла на пляж в белом бикини с необычным принтом – бра и трусики украшены узорами в виде ветвей дерева. Анна полулежа расположилась на песке, показав свою стройную фигуру: упругую попку и подтянутый живот.

«Белый песок и миллион самых сладких объятий, такие у нас с Моной каникулы», - подписала снимок Седокова, рассказав, что отдыхает вместе с дочкой Моникой. 11-летняя девочка живет вдали от матери, в США, вместе со своим отцом Максимом Чернявским. Экс-супруг запрещает Седоковой публиковать фото их общего ребенка в социальных сетях.

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