Анжеліка Рудницька назвала небезпечних українських артистів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Анжеліка Рудницька вважає, що в артиста має бути чітка позиція
фото: скріншот із відео

«Оці люди – зрадники перші, бо їм все одно, вони як флюгери», – сказала співачка   

Українська співачка та волонтерка Анжеліка Рудницька різко висловилася про артистів, які, на її думку, демонструють непослідовну або ситуативну громадянську позицію. Вона зазначила, що саме такі «флюгерні» артисти є небезпечними для суспільства, адже мають великий вплив на аудиторію. Як інформує «Главком», про це Рудницька сказала в інтерв’ю «РБК-Україна».

Під час розмови вона згадала про співака Віталія Козловського, з яким раніше мала дружні стосунки, та заявила, що хотіла б почути від нього чіткі пояснення щодо минулих дій. Зокрема, щодо його співів на Красній площі в Москві. Чи що до того випадку, коли він дарував букет зрадниці Нелі Штепі, яка вітала окупантів у Слов’янську хлібом-сіллю. На думку Рудницької, Козловського не виправдовує навіть те, що він долучився до війська.

«Тому що манікюр цього військового кращий, ніж у нас з вами. Я багато разів була на фронті і бачила військових, і я не бачила у них манікюрів. Вибачте. Окей. Можливо, я не права, але я хочу від нього це почути», – сказала співачка.

Висловилася Рудницька і про Настю Каменських.

«Настя Каменських в Україні дає інтерв'ю і запевняє, що ніколи не співатиме російською. Вона їде в Штати, і там каже, що неважливо, якою мовою ти співаєш, і співає російською. Як я можу їй вірити після цього? В людини має бути чітка концепція», – обурилася Анжеліка Рудницька.

«Оці люди – зрадники перші, бо їм все одно, вони як флюгери. І тому вони страшні для нашого суспільства», – додала співачка.

Нагадаємо, український співак Віталій Козловський у травні 2024 року був переведений до 22 окремої механізованої бригади (військова частина А4718) на посаду солдата резерву, однак фактично він там прослужив менш як місяць і був звільнений у запас.

Також Настя Каменських відреагувала на розірвання з нею контракту через російськомовні пісні.  

Теги: Віталій Козловський зрадники Анжеліка Рудницька Настя Каменських

