Анжеліка Рудницька назвала небезпечних українських артистів

Українська співачка та волонтерка Анжеліка Рудницька різко висловилася про артистів, які, на її думку, демонструють непослідовну або ситуативну громадянську позицію. Вона зазначила, що саме такі «флюгерні» артисти є небезпечними для суспільства, адже мають великий вплив на аудиторію. Як інформує «Главком», про це Рудницька сказала в інтерв’ю «РБК-Україна».

Під час розмови вона згадала про співака Віталія Козловського, з яким раніше мала дружні стосунки, та заявила, що хотіла б почути від нього чіткі пояснення щодо минулих дій. Зокрема, щодо його співів на Красній площі в Москві. Чи що до того випадку, коли він дарував букет зрадниці Нелі Штепі, яка вітала окупантів у Слов’янську хлібом-сіллю. На думку Рудницької, Козловського не виправдовує навіть те, що він долучився до війська.

«Тому що манікюр цього військового кращий, ніж у нас з вами. Я багато разів була на фронті і бачила військових, і я не бачила у них манікюрів. Вибачте. Окей. Можливо, я не права, але я хочу від нього це почути», – сказала співачка.

Висловилася Рудницька і про Настю Каменських.

«Настя Каменських в Україні дає інтерв'ю і запевняє, що ніколи не співатиме російською. Вона їде в Штати, і там каже, що неважливо, якою мовою ти співаєш, і співає російською. Як я можу їй вірити після цього? В людини має бути чітка концепція», – обурилася Анжеліка Рудницька.

«Оці люди – зрадники перші, бо їм все одно, вони як флюгери. І тому вони страшні для нашого суспільства», – додала співачка.

Нагадаємо, український співак Віталій Козловський у травні 2024 року був переведений до 22 окремої механізованої бригади (військова частина А4718) на посаду солдата резерву, однак фактично він там прослужив менш як місяць і був звільнений у запас.

Також Настя Каменських відреагувала на розірвання з нею контракту через російськомовні пісні.