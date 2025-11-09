Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Народився біля міста, яке хоче знищити. The Telegraph розповів про найвисокопоставленішого зрадника України

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Народився біля міста, яке хоче знищити. The Telegraph розповів про найвисокопоставленішого зрадника України
Генерал-лейтенант Стороженко, або Сторож, як його називали офіцери, раніше командував найбільшим українським підрозділом у Криму
фото з відкритих джерел

Сергій Стороженко – колишній нагороджений український офіцер, дезертирував під час анексії Криму Росією 2014 року

 

Генерал-лейтенант Сергій Стороженко, командувач 6-ї загальновійськової армії РФ, є найвисокопоставленішим українським перебіжчиком, який веде війну проти своєї батьківщини. Як інформує «Главком», про це пише The Telegraph. Стороженко – колишній нагороджений український офіцер, дезертирував під час анексії Криму Росією 2014 року. А виріс зрадник у селі за дві години їзди на захід від міста, яке він зараз намагається розбомбити. Йдеться про Куп'янськ. Місія зрадника – знову окупувати важливий опорний пункт у Харківській області.

Завдання генерал-лейтенанта Стороженка стало ще складнішим, оскільки він прагне наздогнати кремлівську версію правди. Будучи дезінформований доповідями генерала, російський диктатор Володимир Путін нещодавно заявив, що тисячі українських військових оточені в місті, але навіть російські пропагандисти спростували цю заяву.

Аналітики Інституту з вивчення війни стверджують, що під час спроб узяти місто вже ліквідовано 13 тис. російських солдатів, однак серйозного прориву досягти так і не вдалося.

«Обвуглені руїни Куп'янська слугують застереженням про те, що Москва готова зробити з українськими містами на лінії фронту, які відмовляються здаватися», – міркують журналісти видання.

Наразі російські війська займають північні райони міста, тоді як ЗСУ контролюють східну і південну частини, згідно з даними Deep State. До того ж невідома кількість російських солдатів перебуває в центрі міста.

Видання зазначило, щоб обійти українську оборону і безпілотники, які кружляють, РФ застосувала тактику відправки диверсійно-розвідувальних груп із двох-трьох осіб. Проте більшість із них ліквідують до прибуття підкріплення.

«Не буде перебільшенням припустити, що генерал-лейтенант Стороженко несе відповідальність за невідповідність між гучними заявами Путіна і реальністю на місцях», – написало видання.

Журналісти додали, що його доповіді потрапляють на стіл генерала Валерія Герасимова, який безпосередньо доповідає Путіну про перебіг бойових дій.

«Генерал Герасимов із серпня сурмить про російські успіхи в Куп'янську», – написало видання.

Генерал-лейтенант Стороженко, або Сторож, як його називали офіцери, раніше командував найбільшим українським підрозділом у Криму. Після вторгнення РФ на півострів він перейшов на бік росіян, закликавши сотні своїх підлеглих наслідувати його прикладу.

Нагороджений медаллю «За повернення Криму», він прийняв командування нещодавно сформованою 126-ю бригадою берегової оборони РФ у Криму, постійно просуваючись службовою драбиною.

Він брав участь у плануванні та організації повномасштабного вторгнення, командував 35-ю армією в Харкові, де досі живуть його родичі, і керував операцією в Ізюмі, але зазнав поразки.

Як повідомлялося, Міноборони Російської Федерації заявило, що окупаційна армія нібито готова припинити бої на 5-6 годин «в районах блокування ЗСУ» в Покровську, Мирнограді й Купʼянську. 

Росіяни стверджують, що диктатор Володимир Путін нібито наказав солдатам пропустити іноземних журналістів, у тому числі й українських.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський спростував російські заяви про нібито «блокування» військових Сил оборони України у Покровську Донецької області та у Куп’янську Харківської області. Головком визнав, що ситуація у районі Покровсько-Мирноградської агломерації складна, але заяви російської пропаганди не відповідають дійсності.

Читайте також:

Теги: Сергій Стороженко Куп'янськ зрадники

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Районний центр Куп’янськ, що на Харківщині, розташований приблизно за 40 км від кордону з Росією
Волонтери 28 разів евакуйовували пару з Куп’янська, а та щоразу поверталися назад доглядати город
18 жовтня, 19:25
Росіяни присутні у північній частині міста. Вони намагаються з одного боку обходити, а з іншого прориватися безпосередньо до центру
Росія заявляє про оточення Куп'янська: що каже командування ЗСУ
29 жовтня, 00:35
Ключові зусилля ворога спрямовані на просування всередину Куп’янська
Бої за Куп’янськ: командування ЗСУ прокоментувало ризики оточення міста
25 жовтня, 18:24
Клименко про Куп’янськ: «Я можу сказати, що в цьому випадку ми можемо вірити заявам Генерального штабу ЗСУ»
Глава МВС прокоментував ситуацію навколо Куп’янська після заяв Путіна
29 жовтня, 16:08
Міноборони стверджує, що Путін нібито наказав армії РФ пропустити іноземних журналістів для висвітлення ситуації
Росія заявила про готовність тимчасово припинити бої в Покровську та Куп’янську: деталі
30 жовтня, 16:16
Російський диктатор Путін анонсував розпочати коротке перемир’я у Покровську для приїзду іноземних ЗМІ
Зеленський прокоментував плани Путіна щодо Покровська: «Усі знають, чим це закінчиться»
31 жовтня, 14:45

Суспільство

Народився біля міста, яке хоче знищити. The Telegraph розповів про найвисокопоставленішого зрадника України
Народився біля міста, яке хоче знищити. The Telegraph розповів про найвисокопоставленішого зрадника України
Як війна змінила харчові звички українців: на чому економлять
Як війна змінила харчові звички українців: на чому економлять
Поліг під час виконання бойового завдання на Донеччині. Згадаймо Богдана Олешка
Поліг під час виконання бойового завдання на Донеччині. Згадаймо Богдана Олешка
9 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 9 листопада 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 9 листопада 2025: традиції та молитва
Чоловік відмовився від мобілізації через дії ТЦК: чим усе закінчилося
Чоловік відмовився від мобілізації через дії ТЦК: чим усе закінчилося

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
Сьогодні, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
Вчора, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
Вчора, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
7 листопада, 13:43
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua