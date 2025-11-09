Генерал-лейтенант Стороженко, або Сторож, як його називали офіцери, раніше командував найбільшим українським підрозділом у Криму

Сергій Стороженко – колишній нагороджений український офіцер, дезертирував під час анексії Криму Росією 2014 року

Генерал-лейтенант Сергій Стороженко, командувач 6-ї загальновійськової армії РФ, є найвисокопоставленішим українським перебіжчиком, який веде війну проти своєї батьківщини. Як інформує «Главком», про це пише The Telegraph. Стороженко – колишній нагороджений український офіцер, дезертирував під час анексії Криму Росією 2014 року. А виріс зрадник у селі за дві години їзди на захід від міста, яке він зараз намагається розбомбити. Йдеться про Куп'янськ. Місія зрадника – знову окупувати важливий опорний пункт у Харківській області.

Завдання генерал-лейтенанта Стороженка стало ще складнішим, оскільки він прагне наздогнати кремлівську версію правди. Будучи дезінформований доповідями генерала, російський диктатор Володимир Путін нещодавно заявив, що тисячі українських військових оточені в місті, але навіть російські пропагандисти спростували цю заяву.

Аналітики Інституту з вивчення війни стверджують, що під час спроб узяти місто вже ліквідовано 13 тис. російських солдатів, однак серйозного прориву досягти так і не вдалося.

«Обвуглені руїни Куп'янська слугують застереженням про те, що Москва готова зробити з українськими містами на лінії фронту, які відмовляються здаватися», – міркують журналісти видання.

Наразі російські війська займають північні райони міста, тоді як ЗСУ контролюють східну і південну частини, згідно з даними Deep State. До того ж невідома кількість російських солдатів перебуває в центрі міста.

Видання зазначило, щоб обійти українську оборону і безпілотники, які кружляють, РФ застосувала тактику відправки диверсійно-розвідувальних груп із двох-трьох осіб. Проте більшість із них ліквідують до прибуття підкріплення.

«Не буде перебільшенням припустити, що генерал-лейтенант Стороженко несе відповідальність за невідповідність між гучними заявами Путіна і реальністю на місцях», – написало видання.

Журналісти додали, що його доповіді потрапляють на стіл генерала Валерія Герасимова, який безпосередньо доповідає Путіну про перебіг бойових дій.

«Генерал Герасимов із серпня сурмить про російські успіхи в Куп'янську», – написало видання.

Генерал-лейтенант Стороженко, або Сторож, як його називали офіцери, раніше командував найбільшим українським підрозділом у Криму. Після вторгнення РФ на півострів він перейшов на бік росіян, закликавши сотні своїх підлеглих наслідувати його прикладу.

Нагороджений медаллю «За повернення Криму», він прийняв командування нещодавно сформованою 126-ю бригадою берегової оборони РФ у Криму, постійно просуваючись службовою драбиною.

Він брав участь у плануванні та організації повномасштабного вторгнення, командував 35-ю армією в Харкові, де досі живуть його родичі, і керував операцією в Ізюмі, але зазнав поразки.

Як повідомлялося, Міноборони Російської Федерації заявило, що окупаційна армія нібито готова припинити бої на 5-6 годин «в районах блокування ЗСУ» в Покровську, Мирнограді й Купʼянську.

Росіяни стверджують, що диктатор Володимир Путін нібито наказав солдатам пропустити іноземних журналістів, у тому числі й українських.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський спростував російські заяви про нібито «блокування» військових Сил оборони України у Покровську Донецької області та у Куп’янську Харківської області. Головком визнав, що ситуація у районі Покровсько-Мирноградської агломерації складна, але заяви російської пропаганди не відповідають дійсності.