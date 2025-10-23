Рудницька згадала мовні суперечки з Дизелем (Green Grey) на його похороні

Анжеліка Рудницька та музиканти знайомі три десятиліття

В четвер, 23 жовтня, пройшла церемонія прощання та похорон з засновником та лідером гурту Green Grey, гітаристом Андрієм Дизелем Яценком. Музикант помер 20 жовтня від серцевої недостатності, викликаною ішемічною хворобою серця. Дизелю тепер навіки 55 років. На церемонії прощання «Главком» поспілкувався з деякими представниками українському шоу-бізнесу. Серед них, зокрема, і з очільницею «Території А» Анжелікою Рудницькою.

Вона була беззмінною ведучою популярного однойменного хіт-параду в 1990-х та на початку 2000-х. Рудницька й зараз активно займається мистецькою агенцією. Анжеліка добре пам'ятає її знайомство з Андрієм Яценком та Дмитром Муравицьким (Mурік, вокаліст Green Grey).

«Мені здається, їхнє перше телевізійне інтерв'ю було в «Території А». Мурік взяв малого, якого нікуди було подіти, він зовсім маленький був. І вирішили, що окрім інтерв'ю, що щось заспівають. В них кліпів тоді не було, вони дуже хотіли в ефір. Я кажу: «Ну треба придумати щось цікаве». І вирішили співати прямо під час інтерв'ю. Хлопці співали і малого долучили. На жаль, наші архіви невідомо де. Дизель був з маленькими дредами, вони ще стирчали тоді. Він тільки починав свій шлях в музиці. Він завжди був креативним, відрізнявся навіть візуально. Не розлучався зі своєю гітарою. Привітний, завжди кликав на свої вечірки, на які в мене ніколи не було часу», – згадала Анжеліка Рудницька.

Анжеліка зауважила, що вона та Green Grey не так часто співпрацювали, бо в них різні жанри. В день смерті Дизеля Рудницька залишила допис в соцмережах, в якому, зокрема зауважила – головною темою дискусій між ними була мова. Раніше Андрій Яценко Green Grey ніколи не пропагували ворожу культуру, а просто використовували російську мову, на якій раніше спілкувались в шоу-бізнесі. Репертуар легендарних рокерів також був російськомовним.

Після початку повномасштабної війни артисти частково перейшли на українську, записавши нові версії своїх хітів. Так фанати, зокрема, почули Емігрант, а днями має відбутися прем'єра хіта зокрема україномовний варіант пісні «Під дощем». На церемонії прощання з Дизелем, вона, як і інші україномовні треки Green Grey, прозвучала.

«Щодо мови, так, я з ними сперечалась з ними весь час. Тому що як і тоді, так і зараз я вважаю – мова є нашою зброєю, щитом від «руського міра». Уявіть собі, що оця «Під дощем», яку ми зараз слухаємо, з'являється українською мовою в 1990-х. По-перше, вони були б одразу номером один, безумовно. Тоді Україна також потребувала україномовного контенту Вони б зі своїм потенціалом творчим, креативним стали б головним прапором.

Але я рада, що вони все ж таки є (переклади російськомовних пісень після 2022 року – «Главком»). «Емігрант», до речі, мені найбільше подобається українською. А «Під дощем», можливо, ми ще не звикли, ще не розкрили, вона тільки з'явилась», – розповіла Рудницька.

Анжеліка наголосила, що в неї та учасників гурту Green Grey були гарні взаємини. І коли вони обговорювали складні теми, то не переходили червону межу. «Розумні, інтелігентні люди дискутують нормально. Андрій був розумною людиною. Ми всі емоційні, але в нас ніколи не було, щоб доходило до сварок. Навіть коли у нас були проблеми з їхнім менеджментом, не по творчості, і не по Території А, то Андрій казав: Ну ти ж розумієш, що я до всього цього не причетний. Я в музиці», – підсумувала Анжеліка Рудницька.

Прощальна церемонія з Дизелем пройшла в столичному Будинку кіно Національної спілки кінематографістів України. Музикант був у труні в улюбленій кепці, у якій він часто виходив на сцену. Після цього труну з тілом Андрія Яценка повезли до крематорію Байкового кладовища.

Прощання з Андрієм Дизелем Яценком фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

