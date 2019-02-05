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    Шоу-биз

    Ариана Гранде может заработать на своей неудачной татуировке $1,5 миллиона

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    Ариана Гранде - Ариана Гранде может заработать на своей неудачной татуировке $1,5 миллиона
    Ариана Гранде

    Звезда прокомментировала заманчивое предложение в соцсети

    Недавно популярная американская певица Ариана Гранде выпустила песню 7 Rings и не нашла ничего лучше, чем отметить это новой татуировкой: название песни на японском языке. Только вышла ошибочка, мастер вместо «7 колец» набил на руке певице иероглифы, означающие «барбекю». На ошибку Гранде указали ее фанаты.

    Конечно, многие посмеялись над звездой, а она решила исправить рисунок и добавила к нему ещё парочку иероглифов. Результат получился не очень — теперь на руке Ари красуется надпись: «японский палец барбекю».

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    Ариана Гранде может заработать на своей неудачной татуировке $1,5 миллиона
    Ариана Гранде может заработать на своей неудачной татуировке $1,5 миллиона
    Ариана Гранде может заработать на своей неудачной татуировке $1,5 миллиона
    Ариана Гранде может заработать на своей неудачной татуировке $1,5 миллиона
    Ариана Гранде может заработать на своей неудачной татуировке $1,5 миллиона
    Ариана Гранде может заработать на своей неудачной татуировке $1,5 миллиона
    Ариана Гранде может заработать на своей неудачной татуировке $1,5 миллиона
    Ариана Гранде может заработать на своей неудачной татуировке $1,5 миллиона
    Ариана Гранде может заработать на своей неудачной татуировке $1,5 миллиона
    Ариана Гранде может заработать на своей неудачной татуировке $1,5 миллиона

    А теперь стало известно, что компания LaserAway, специализирующаяся на удалении татуировок, предложила Гранде минимум $1,5 млн за избавление от неудачного рисунка. Правда, получит эти деньги Ариана только в том случае, если поучаствует в фото или видеосъемке, которая в дальнейшем будет использована как реклама. А еще певица должна будет целый год раз в месяц выкладывать посты, посвященные LaserAway.

    Кстати, сама звезда уже прокомментировала это предложение. У себя в Twitter Гранде написала: «Я дам вам миллион, чтобы вы отстали от меня».

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