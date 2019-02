Ариана Гранде может заработать на своей неудачной татуировке $1,5 миллиона

Звезда прокомментировала заманчивое предложение в соцсети

Недавно популярная американская певица Ариана Гранде выпустила песню 7 Rings и не нашла ничего лучше, чем отметить это новой татуировкой: название песни на японском языке. Только вышла ошибочка, мастер вместо «7 колец» набил на руке певице иероглифы, означающие «барбекю». На ошибку Гранде указали ее фанаты.

Ariana Grande’s new tattoo “七輪” means Japanese style bbq grill, not 7 rings. If you want to know about 七輪, just google “SHICHIRIN” pic.twitter.com/HuQM2EwI62