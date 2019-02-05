Ариана Гранде может заработать на своей неудачной татуировке $1,5 миллиона



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Ариана Гранде

Звезда прокомментировала заманчивое предложение в соцсети

Недавно популярная американская певица Ариана Гранде выпустила песню 7 Rings и не нашла ничего лучше, чем отметить это новой татуировкой: название песни на японском языке. Только вышла ошибочка, мастер вместо «7 колец» набил на руке певице иероглифы, означающие «барбекю». На ошибку Гранде указали ее фанаты.

Ariana Grande’s new tattoo “七輪” means Japanese style bbq grill, not 7 rings. If you want to know about 七輪, just google “SHICHIRIN” pic.twitter.com/HuQM2EwI62 — *amo* (@hey__amo) 30 січня 2019 р.

Конечно, многие посмеялись над звездой, а она решила исправить рисунок и добавила к нему ещё парочку иероглифов. Результат получился не очень — теперь на руке Ари красуется надпись: «японский палец барбекю».

А теперь стало известно, что компания LaserAway, специализирующаяся на удалении татуировок, предложила Гранде минимум $1,5 млн за избавление от неудачного рисунка. Правда, получит эти деньги Ариана только в том случае, если поучаствует в фото или видеосъемке, которая в дальнейшем будет использована как реклама. А еще певица должна будет целый год раз в месяц выкладывать посты, посвященные LaserAway.

Кстати, сама звезда уже прокомментировала это предложение. У себя в Twitter Гранде написала: «Я дам вам миллион, чтобы вы отстали от меня».