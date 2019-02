Ариана Гранде поддержала бойкот собственной песни

В своем Twitter звезда написала, что это очень забавная идея

Задорная Ариана Гранде бойкотирует, похоже, все, что можно. Не так давно она проигнорировала церемонию вручения премии «Грэмм», хотя была награждена статуэткой, теперь же решила всячески поддержать забавную идею своих поклонников с бойком ее же собственного хита 7 Rings, которая все прочнее закрепляется в музыкальных чартах США.

На своей странице в Twitter-аккаунте звезда призналась, что очень любит своих безумных и веселых фанатов, запустивших в социальных сетях хештег #BOYCOTT7RINGS. А сам бойкот назвала забавной идеей.

y’all are so insane and funny and i love u. nothings funnier than ‘boycott seven rings’..... i can’t lmao. whatever’s meant to be will be, babies i ain’t goin nowhere #thankunext https://t.co/g7kdn4E1PD