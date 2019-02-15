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    Шоу-биз

    Ариана Гранде поддержала бойкот собственной песни

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    Ариана Гранде - Ариана Гранде поддержала бойкот собственной песни
    Ариана Гранде

    В своем Twitter звезда написала, что это очень забавная идея

    Задорная Ариана Гранде бойкотирует, похоже, все, что можно. Не так давно она проигнорировала церемонию вручения премии «Грэмм», хотя была награждена статуэткой, теперь же решила всячески поддержать забавную идею своих поклонников с бойком ее же собственного хита 7 Rings, которая все прочнее закрепляется в музыкальных чартах США.

    На своей странице в Twitter-аккаунте звезда призналась, что очень любит своих безумных и веселых фанатов, запустивших в социальных сетях хештег #BOYCOTT7RINGS. А сам бойкот назвала забавной идеей.

    По информации издания People, таким оригинальным способом поклонники певицы хотят показать, что у Гранде есть и другие композиции, тоже заслуживающие попадания в ротации на музыкальных радиостанциях.

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