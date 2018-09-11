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    Шоу-биз

    Аристократы или дегенераты? Полякова поздравила мужа с годовщиной свадьбы

    • Розсилка
    Аристократы или дегенераты? Полякова поздравила мужа с годовщиной свадьбы

    Как это мило

    В Оли Поляковой уже с самого утра шампанское льется рекой, поют душа и шлепки в унисон. И ведь не зря. Сегодня известная певица празднует 14-ю годовщину свадьбы со своим мужем, с чем его и поздравила в Instagram:

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    Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

    «Милый мой! Этот праздник неизменно начинается утром, за завтраком, когда ты и сделал мне предложение..., я проснулась вышла на кухню, а там шампанское, икра и ты, я спрашиваю «мы сегодня аристократы или дегенераты?» а ты мне мы сегодня жених и невеста, и бух на колено и кольцо в пять карат мне на палец, ну разве я могла отказать??)))))», - вспоминает Полякова

    Оля Полякова певица
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