Ювілейний концерт Ауріки Ротару: чи прийшли привітати артистку її знамениті сестри? (репортаж)

Шеврон від військових, Іво Бобул в гостях та нові пісні. Масована атака росіян та блекаут не зірвали шоу наймолодшої з сестер Ротару

У свій 67-й день народження, 22 жовтня, співачка Ауріка Ротару відпрацювала в Києві великий сольний концерт. Шоу було присвячене 45-річчю музичної кар'єри народної артистки. На сцену, окрім зіркової іменинниці, вийшли її друзі, колеги, балет, музиканти, військові та інші поважні гості. Ауріка Михайлівна за дві години змінила три образи. «Главком» розповідає про святкування та публікує перші фото та відео з концерту.

Захід розпочався в «Жовтневому палаці» з невеликим запізненням. Феєричне шоу тривало понад дві години. Ауріка Михайлівна спочатку з'явилась на сцені у червоно-білій сукні-вишиванці та заспівала композицію «Якщо любиш, кохай», яку вона виконувала на зорі своєї кар'єри в ансамблі «Черемош». Охорона спочатку намагалася не пускала численних глядачів з квітами та подарунками на сцену, адже тривала телезйомка. Утім, стримати цю хвилю сек'юріті вдавалося недовго – вийти та особисто привітати Ауріку Михайлівну змогли всі охочі. Один з них, щоправда, трохи затримався біля артистки та поліз до неї з палкими поцілунками. Працівники сцени чемно попросили шанувальника зайняти своє місце.

На концерті Ауріки Ротару була телезйомка фото: glavcom.ua

Ауріка Ротару трималась і нікому упродовж концерту не відмовляла в привітаннях та обіймах. Ротару вже у першій третині концерту пішла в зал до публіки. Артистка пройшлась рядами під суперхіт Melancolie («Меланколіє»). Глядачі вручали іменинниці численні букети квітів, вона ж передавала ці оберемки помічникам.

Першим з колег вітати Ауріку Михайлівну на сцену вийшов співак Петро Чорний. Він – один з трьох запрошених гостей святкового концерту, що виступив зі своїм номером.

В наступному блоці Ротару постала перед глядачами в чорних стильних штанах та яскраво-синій блискучій блузі на поясі. Як і в першому акті концерту, на екрані демонструвалися архівні фотографії Ауріки Ротару. Спогадами про деякі з них співачка відверто поділилась у великому інтерв'ю, яке дала напередодні дня народження «Главкому». Окрім іменинниці, музикантів та беквокалістів в концерті взяли участь балети Ego та «Аура».

Ауріка Ротару відпрацювала більшість концерту в компанії чотирьох танцівниць фото: glavcom.ua

На ювілейний концерт Ауріки Ротару завітали також її зіркові колеги, з якими вона відіграла понад 300 благодійних концертів. Тоня Матвієнко, Анна Добриднєва, Амадор Лопес та Артур Боссо вийшли на сцену, аби особисто привітати Ауріку Михайлівну. Під час спільних гастролей артисти виступають як «Команда А». Під час співу «Многая літа» до них доєдналась і народна артистка Оксана Пекун.

💐Тоня Матвієнко, Анна Добриднєва, Амадор Лопес та Артур Боссо виступають разом з Аурікою Ротару на благодійних концертах. Під час повномасштабної війни «Команда А» вже дала понад 300 концертів. Зіркові друзі привітали Ауріку Михайлівну особисто на сцені «Жовтневого палацу» у… pic.twitter.com/Sr7zvfezxR — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 24, 2025

У середині концерту в «Жовтневому палаці» зникло світло. Реалії воєнного часу. Одразу це більшість глядачів не зрозуміло, бо сталося це між піснями. То ж більшість це сприйняли за підготовку до наступного номера. Поки ж підключали генератори та перезапускали техніку, ведучий концерту Василь Ілащук як міг тягнув час і спілкувався з іменинницею за життя.

Участь в концерті, присвяченому 45-річчю музичної кар'єри Ауріки Ротару, взяла також її подруга – Наталія Фаліон та її «Лісапетний батальйон».

Гурт «Лісапетний батальйон» запалив публіку на ювілейному концерті Ауріки Ротару фото: glavcom.ua

Також на сцені «Жовтневого палацу» виступив народний артист Іво Бобул. Ще в радянські часи він та Ауріка Ротару працювали разом у вокально-інструментальному ансамблі «Черемош». Ба більше – Ауріка є кумою Іво Васильовича.

Народний артист Іво Бобул на концерті Ауріки Ротару фото: glavcom.ua

До речі, щодо великої родини Ауріки Ротару, то ані три старші сестри, ані два старші брати на великий концерт молодшої сестри не приїхали. Старша Зінаїда давно проживає в столиці Молдови, Кишиневі. Лідія, яка лише нещодавно стала бабусею – в Чернівцях. У рідному сели Маршинці (Чернівецька область) живуть брати Анатолій та Євген. А ось Софія та Ауріка – у передмісті Києва.

Ані Софія Михайлівна, ані її син Руслан з дружиною Світланою, до родички на концерт не прийшли. Зазначимо, що наступного дня після концерту Ауріки Ротару, 23 жовтня, виповнилось 23 роки з дня смерті чоловіка Софії Ротару, музиканта, керівника ансамблю «Червона рута» Анатолія Євдокименка. Чи було це причиною відсутності на концерті – для шанувальників династії Ротару так і залишилось загадкою. Ауріка Михайлівна коментарів про свою славетну сестру традиційно не давала.

В глядацькій залі не було сестер та братів Ауріки Ротару фото: glavcom.ua

Фінальний образ Ауріки Ротару – чорний стилізований костюм з віддзеркалюючи ефектом. В ньому артистка заспівала, зокрема, оновлену «Червону руту». Права на виконання композиції Ауріка Михайлівна нещодавно придбала в сестри композитора, автора Володимира Івасюка. Тепер молодша сестра Софії Ротару може співати її 20 років. Ауріка Михайлівна зробила нове аранжування.

На ювілейному концерті Ауріка Михайлівна презентувала декілька нових композицій. Зокрема, «А у нашій Україні», артистка виконала на біс. Хоча деякі гості концерту скандували та просили Melancolie. Попри це, нову пісню публіка сприйняла також тепло.

Наприкінці концерту Ауріку Ротару привітали захисники та захисниці нашої країни. На сцену піднялись капелани та бійці 112-ї бригади ППО міста Києва, спецпідрозділ «Смерч». Воїни вручили стяг, шеврон і також заспівали іменинниці «Многая літа».

🎤Бійці 112 бригади ППО міста Києва спецпідрозділ «Смерч» завітали на ювілейний концерт Ауріки Ротару. Народна артистка відзначила 45-річчя музичної кар'єри в день свого 67-го дня народження. Захисники України вручили Ауріці Михайлівні стяг, шеврон та заспівали іменинниці «Многая… pic.twitter.com/cI1YBSsKOY — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 24, 2025

Попри масовану комбіновану атаку росіян цього дня, відключення світла та невтішні новини про наслідки обстрілу, концерт Ауріки Ротару відбувся. При чому, без тривог. Після шоу артистка подякувала зірковим друзям, які привітали її, організаторам, своїй команді. Окремі слова молодша сестра Ротару написала глядачам та шанувальникам.

«Це був особливий день – сповнений радості, хвилювання, спогадів і безмежної вдячності. Кожен ваш погляд, кожна посмішка, аплодисменти – це частинка тепла, яку я зберігатиму у своєму серці. Дякую, що розділили зі мною цей важливий момент мого творчого життя. Адже за всі ці роки я переконалася – справжнє щастя артиста народжується тоді, коли сцена наповнена світлом ваших очей і любов’ю ваших сердець… Дякую вам, мої глядачі, що всі ці роки ви поруч. Ви надихаєте, ви додаєте сил, ви – головна причина, чому я співаю. Хай наші серця завжди звучать в унісон, а музика і любов об’єднують нас, як і цього незабутнього вечора», – підсумувала Ауріка Ротару.

Ауріка Ротару була на сцені майже три години фото: glavcom.ua

Ауріка Ротару з організаторами та командою свого ювілейного концерту фото: Facebook/urij.pizuk

