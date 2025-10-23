Головна Світ Соціум
Польща призупинила депортацію двох українців, затриманих на концерті репера Коржа

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Польща призупинила депортацію двох українців, затриманих на концерті репера Коржа
9 серпня у Польщі відбувся концерт білоруського співака, який викликав ажіотаж
фото: vitrina.pl

Процедуру депортації призупинено, оскільки затримані хочуть отримати міжнародний захист у Польщі

Депортацію двох громадян України та громадянина Білорусі, затриманих під час концерта білоруського репера Макса Коржа у Варшаві в серпні, призупинено. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Rzezcpospolita.

Депортація трьох іноземців, затриманих за участь у бійках на концерті Макса Коржа, була призупинена, оскільки вони хочуть отримати міжнародний захист у Польщі. У зв’язку із заворушеннями на концерті 9 серпня було затримано 109 осіб, а прем'єр-міністр Дональд Туск оголосив, що було прийнято рішення про депортацію 63 іноземців: 57 українців та шести білорусів.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що інцидент, який викликав широкий резонанс у суспільстві, «нарешті врегульовано». «Я говорю про заворушення, акти агресії та певні провокації на Національному стадіоні під час концерту білоруського репера. Це були абсолютно непотрібні події, які вимагали швидкої реакції», – сказав він.

Варто зазначити, що інцидент із розгортанням на концерті червоно-чорного прапора ОУН-УПА закінчилася відмовою в порушенні кримінальної справи. На думку прокуратури, цей вчинок не містив «ознак забороненого діяння». Оскільки ніхто не оскаржив це рішення, то воно стало остаточним.

