Концерт російського репера Моргенштерна у Вільнюсі. Мер звернувся до влади із проханням

Концерт російського репера Моргенштерна у Вільнюсі. Мер звернувся до влади із проханням
Моргенштерн під загрозою заборони в’їзду до Вільнюса – мер звернувся до МЗС
Валдас Бенкунскас звернувся до литовського МЗС через запланований концерт артиста в столиці та його публічну підтримку Путіна

Мер Вільнюса Валдас Бенкунскас звернувся до МЗС Литви з проханням заборонити в’їзд до країни російському реперу Моргенштерну та внести його до списку небажаних осіб напередодні запланованого концерту в столиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Вільнюса.

Бенкунскас наголосив, що настав час серйозно розглянути питання про приїзд Моргенштерна до Вільнюса. Мер зазначив, що не може «сидіти склавши руки і дивитися, як у Вільнюс втретє приїздить артист, який не може відповісти, чий Крим, який публічно висловлює свою повагу до Путіна і якого на прохання СБУ Міністерство культури України додало до списку осіб, що становлять загрозу національній безпеці».

Йдеться про запланований концерт Моргенштерна у Вільнюсі, організований компанією, зареєстрованою в Латвії, наприкінці цього року.

«Сам Вільнюс не може заборонити окремим особам в'їзд до міста. Тому я звернувся до Міністерства закордонних справ з проханням оцінити та розглянути можливість включення цього виконавця Моргенштерна до списку небажаних осіб», – додав мер.

Він також попросив МЗС оцінити, чи діяльність організатора заходу Ready events не суперечить інформаційній безпеці Литви.

Нагадаємо, що адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість розширення обмежень на поїздки для громадян 36 країн через невиконання ними встановлених критеріїв і вимог. Державний департамент виклав 12 занепокоєнь щодо цих країн, які можуть стати підставою для повного або часткового призупинення в’їзду. Винятки можуть бути переглянуті протягом 60 днів, якщо країни не приведуть свою політику у відповідність до американських вимог.

Теги: артист концерт путін Литва

