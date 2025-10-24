Концерт російського репера Моргенштерна у Вільнюсі. Мер звернувся до влади із проханням

Валдас Бенкунскас звернувся до литовського МЗС через запланований концерт артиста в столиці та його публічну підтримку Путіна

Мер Вільнюса Валдас Бенкунскас звернувся до МЗС Литви з проханням заборонити в’їзд до країни російському реперу Моргенштерну та внести його до списку небажаних осіб напередодні запланованого концерту в столиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Вільнюса.

Бенкунскас наголосив, що настав час серйозно розглянути питання про приїзд Моргенштерна до Вільнюса. Мер зазначив, що не може «сидіти склавши руки і дивитися, як у Вільнюс втретє приїздить артист, який не може відповісти, чий Крим, який публічно висловлює свою повагу до Путіна і якого на прохання СБУ Міністерство культури України додало до списку осіб, що становлять загрозу національній безпеці».

Йдеться про запланований концерт Моргенштерна у Вільнюсі, організований компанією, зареєстрованою в Латвії, наприкінці цього року.

«Сам Вільнюс не може заборонити окремим особам в'їзд до міста. Тому я звернувся до Міністерства закордонних справ з проханням оцінити та розглянути можливість включення цього виконавця Моргенштерна до списку небажаних осіб», – додав мер.

Він також попросив МЗС оцінити, чи діяльність організатора заходу Ready events не суперечить інформаційній безпеці Литви.

