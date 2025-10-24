Головна Скотч Шоу-біз
Молодь оживила хіт «Океану Ельзи»: Brykulets, Schmalgauzen і Янoвич зняли ремейк «Там, де нас нема»

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Молоді артисти відтворили культовий кліп «Океан Ельзи» у новому ремейку
Скріншот ремейк кліпу «Океан Ельзи» з YouTube

«У нашому кліпі не один Святослав Вакарчук, а одразу троє» 

Молоді українські виконавці та блогери зняли ремейк культового кліпу гурту Океан Ельзи «Там, де нас нема», ожививши хіт 1998 року з гумором, несподіваними камео та трьома Вакарчуками одночасно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційну сторінку гурту Okeanelzy_official.

Це був перший професійний відеокліп гурту Океан Ельзи, а також один з перших українських відеокліпів, які були свого часу показані на каналі MTV. Режисером оригінального кліпу був Семен Горов, і він вийшов у 1998 році.

Режисером ремейку став Ілля Дуцик. У кліпі роль Святослава Вакарчука виконали одразу три виконавці – Brykulets, Влад Михальчук зі Schmalgauzen і Павло Гоц. Дениса Глініна зіграв Женя Янович, Хусточку – Міша Лебіга, а Павла Гудимова – комік Сергій Чирков.

У кадрі також з’являються співачка Кажанна, комік Повар Даніл, блогер Саша Потупа та інші. Автори ремейку зазначають, що головна мета – не перевершити оригінал, а віддати йому шану та додати сучасного гумору, який змусить глядачів посміхнутися.

Ремейк створено напередодні виходу в український прокат фільму «Океан Ельзи: Спостереження Шторму»

«Ми не намагалися перевершити оригінал. Але маємо одну перевагу – у нашому кліпі не один Святослав Вакарчук, а одразу троє (а може, навіть четверо)! Та ще кілька приємних камео, які точно змусять вас усміхнутися», – розповіли автори ремейку.

Нагадаємо, що Макс Барських представив новий альбом «Місто дощів», до якого увійшли п’ять треків. Артист створив платівку за рекордно короткий час — лише три дні. За словами співака, пісні стали його особистою та соціальною рефлексією на події в Україні від 24 лютого 2022 року. Кожен трек відображає емоції та переживання сучасних українців у складний період.

Шоу-біз

Ювілейний концерт Ауріки Ротару: чи прийшли артистку привітати знамениті сестри? (репортаж)
Ювілейний концерт Ауріки Ротару: чи прийшли артистку привітати знамениті сестри? (репортаж)
Мурік з Green Grey вперше вийшов на зв'язок після похорону Дизеля (відео)
Мурік з Green Grey вперше вийшов на зв'язок після похорону Дизеля (відео)
Демі Мур розповіла про нетипову роботу, якою займалася у 14 років
Демі Мур розповіла про нетипову роботу, якою займалася у 14 років
Скандал на Євробаченні. Полякова поставила ультиматум «Суспільному» з конкретною датою
Скандал на Євробаченні. Полякова поставила ультиматум «Суспільному» з конкретною датою
Дмитро Дікусар відзначає ювілей. Військовий та хореограф вперше за довгий час вийшов на зв'язок
Дмитро Дікусар відзначає ювілей. Військовий та хореограф вперше за довгий час вийшов на зв'язок

