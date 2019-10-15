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    Шоу-биз

    «Бедняга полностью спятил»: Элтон Джон назвал Майкла Джексона психбольным

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    <p>Элтон Джон и Майкл Джексон, фото: The Sun</p> - «Бедняга полностью спятил»: Элтон Джон назвал Майкла Джексона психбольным

    Элтон Джон и Майкл Джексон, фото: The Sun

    Также Элтон вспоминает момент, который показался ему странным

    Элтон Джон в скором времени выпустит свою автобиографию, в которой певец описал множество интересных подробностей о своей личной жизни, наркотиках, а также отношениях с коллегами. Среди прочего, будет в книге эпизод, посвященный Майклу Джексону.

    Элтон пишет, что знал Майкла, когда тому было 13 или 14 лет. Тогда он был «самым милым ребенком на свете». Потом в его сознании что-то изменилось – Джексон стал закрытым, начал отдаляться от мира и реальности, как в свое время это сделал Элвис Пресли. Джон не исключает, что негативное влияние на юного певца оказало окружение, он не смог справиться с внешним давлением. «Полностью свихнулся» Джексон примерно к 2000-м годам – сообщает композитор:

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    «Бедняга полностью спятил»: Элтон Джон назвал Майкла Джексона психбольным
    «Бедняга полностью спятил»: Элтон Джон назвал Майкла Джексона психбольным
    «Бедняга полностью спятил»: Элтон Джон назвал Майкла Джексона психбольным
    «Бедняга полностью спятил»: Элтон Джон назвал Майкла Джексона психбольным
    «Бедняга полностью спятил»: Элтон Джон назвал Майкла Джексона психбольным
    «Бедняга полностью спятил»: Элтон Джон назвал Майкла Джексона психбольным
    «Бедняга полностью спятил»: Элтон Джон назвал Майкла Джексона психбольным
    «Бедняга полностью спятил»: Элтон Джон назвал Майкла Джексона психбольным
    «Бедняга полностью спятил»: Элтон Джон назвал Майкла Джексона психбольным
    «Бедняга полностью спятил»: Элтон Джон назвал Майкла Джексона психбольным

    «Бог знает, что творилось в его голове, Бог знает, какими таблетками он накачивался. Каждый раз, видя его в последние годы, я понимал, что он уже был полным психом. Он действительно был психически болен, стал тревожным человеком».

    Также Элтон вспоминает момент, который показался ему странным. Как-то он пригласил Майкла на семейную вечеринку, в какой-то момент Джексон пропал, а через некоторое время его нашли играющим с сыном экономки. Джон утверждает, что Майкл по какой-то причине «не мог справиться с взрослой компанией».

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