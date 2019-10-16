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    Шоу-биз

    Бекинсейл показала невероятную растяжку в спортзале

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    <p>Кейт Бекинсейл&nbsp;</p> <p>instagram.com/katebeckinsale/</p> - Бекинсейл показала невероятную растяжку в спортзале

    Кейт Бекинсейл 

    instagram.com/katebeckinsale/

    В 46 лет британская актриса выглядит гораздо моложе своего возраста, благодаря отсутствию проблем с лишним весом

    46-летняя Кейт Бекинсейл опубликовала в Instagram свежий видеоролик, побывав на тренировке в спортзале. Выполнить упражнения на гибкость британской актрисе помог ее личный инструктор, который следил за тем, чтобы его подопечная не повредила себе связки и суставы. Ради поддержания стройной фигуры знаменитость увлеклась стретчингом. Так, благодаря растяжке Кейт удалось улучшить чувствительность мышц и достичь комфортного мышечного тонуса.

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    на весь екран згорнути
    Бекинсейл показала невероятную растяжку в спортзале
    Бекинсейл показала невероятную растяжку в спортзале
    Бекинсейл показала невероятную растяжку в спортзале
    Бекинсейл показала невероятную растяжку в спортзале
    Бекинсейл показала невероятную растяжку в спортзале
    Бекинсейл показала невероятную растяжку в спортзале
    Бекинсейл показала невероятную растяжку в спортзале
    Бекинсейл показала невероятную растяжку в спортзале
    Бекинсейл показала невероятную растяжку в спортзале
    Бекинсейл показала невероятную растяжку в спортзале
    Бекинсейл показала невероятную растяжку в спортзале
    Бекинсейл показала невероятную растяжку в спортзале
    Бекинсейл показала невероятную растяжку в спортзале
    Бекинсейл показала невероятную растяжку в спортзале
    Бекинсейл показала невероятную растяжку в спортзале
    Бекинсейл показала невероятную растяжку в спортзале
    Бекинсейл показала невероятную растяжку в спортзале

    Ни для кого не секрет, что Бекинсейл выглядит гораздо моложе своих лет. Об этом на личной страничке в микроблоге актрисы не раз писали ее верные почитатели. Знаменитость тщательно следит за своим весом и состоянием кожи, интересуясь всеми последними новинками бьюти-индустрии.

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    Публикация от Kate Beckinsale (@katebeckinsale)

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