Бекинсейл показала невероятную растяжку в спортзале



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Кейт Бекинсейл instagram.com/katebeckinsale/

В 46 лет британская актриса выглядит гораздо моложе своего возраста, благодаря отсутствию проблем с лишним весом

46-летняя Кейт Бекинсейл опубликовала в Instagram свежий видеоролик, побывав на тренировке в спортзале. Выполнить упражнения на гибкость британской актрисе помог ее личный инструктор, который следил за тем, чтобы его подопечная не повредила себе связки и суставы. Ради поддержания стройной фигуры знаменитость увлеклась стретчингом. Так, благодаря растяжке Кейт удалось улучшить чувствительность мышц и достичь комфортного мышечного тонуса.

Ни для кого не секрет, что Бекинсейл выглядит гораздо моложе своих лет. Об этом на личной страничке в микроблоге актрисы не раз писали ее верные почитатели. Знаменитость тщательно следит за своим весом и состоянием кожи, интересуясь всеми последними новинками бьюти-индустрии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kate Beckinsale (@katebeckinsale) 11 Окт 2019 в 3:36 PDT

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