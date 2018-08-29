Бен Аффлек и Линдсей Шукус расстались из-за алкогольной зависимости актера



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Бен Аффлек и Линдсэй Шукус

На фоне появления Бена Аффлека в компании молодой модели Playboy недавно появились слухи о том, что актер бросил свою девушку, Линдсей Шукус, ради более молодой пассии

Однако теперь инсайдеры People утверждают, что это Линдсей приняла решение расстаться с Беном – из-за алкогольной зависимости актера.

«Линдсей поддерживала Бена в его борьбе с алкоголизмом, ходила с ним на встречи, они вместе занимались медитацией. Его восстановление было очень важной целью для них обоих, – рассказывает источник издания People. – Линдсей было очень тяжело расставаться с Беном, но она осознавала, что лучше ему не становится – и что настало время отойти в сторону. Она пыталась постоянно быть рядом, чтобы он не сходил с правильного пути, но в конечном итоге это оказалось невозможным. Линдсей всего лишь хотела, чтобы он был здоровым и счастливым. Это было сложное решение, но единственно правильное».

Бен недолго наслаждался свободой и обществом молодых моделей после расставания с Шукус – бывшая супруга актера, Дженнифер Гарнер, настояла на том, чтобы он еще раз отправился в реабилитационный центр, и Бен, стоит отдать ему должное, даже не протестовал.

Джерело: popcornnews