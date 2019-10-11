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    Шоу-биз

    Беременная Энн Хэтэуэй в откровенном наряде вышла в свет

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    Энн Хэтэуэй - Беременная Энн Хэтэуэй в откровенном наряде вышла в свет
    Энн Хэтэуэй

    Беременная актриса предстала на светском мероприятии в элегантном total white look

    36-летняя кинозвезда Энн Хэтэуэй появилась на премьере фильма в Нью-Йорке. Звезда выбрала наряд от Oscar de la Renta – асимметричный топ с воланами и открытым верхом и прямые брюки. Энн сделала акцент на обнаженную зону декольте, украсив шею крупным ожерельем.

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    Беременная Энн Хэтэуэй в откровенном наряде вышла в свет
    Беременная Энн Хэтэуэй в откровенном наряде вышла в свет
    Беременная Энн Хэтэуэй в откровенном наряде вышла в свет
    Беременная Энн Хэтэуэй в откровенном наряде вышла в свет
    Беременная Энн Хэтэуэй в откровенном наряде вышла в свет
    Беременная Энн Хэтэуэй в откровенном наряде вышла в свет
    Беременная Энн Хэтэуэй в откровенном наряде вышла в свет
    Беременная Энн Хэтэуэй в откровенном наряде вышла в свет
    Беременная Энн Хэтэуэй в откровенном наряде вышла в свет
    Беременная Энн Хэтэуэй в откровенном наряде вышла в свет
    Беременная Энн Хэтэуэй в откровенном наряде вышла в свет
    Беременная Энн Хэтэуэй в откровенном наряде вышла в свет
    Беременная Энн Хэтэуэй в откровенном наряде вышла в свет
    Беременная Энн Хэтэуэй в откровенном наряде вышла в свет

    Энн впервые за долгое время появилась на публике после своего объявления о беременности. В конце июля Хэтэуэй сообщила, что ждет второго ребенка от своего мужа Адама Шульмана. Звезда фильма «Дьявол носит Prada» призналась, что долго страдала от бесплодия. Актрисе пришлось пройти серьезный путь, прежде чем зачать малыша во второй раз. «Я не просто взмахнула волшебной палочкой», - эмоционально отметила Энн.

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