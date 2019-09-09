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    Шоу-биз

    Беременная Эшли Грэм выставила огромные бедра в полупрозрачное платье с перьями

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    <p>Эшли Грэм</p> <p>instagram / ashleygraham</p> - Беременная Эшли Грэм выставила огромные бедра в полупрозрачное платье с перьями

    Эшли Грэм

    instagram / ashleygraham

    Звезда доказала, что даже в ожидании ребенка можно выглядеть стильно

    Одна из самых узнаваемых супермоделей современности Эшли Грэм приняла участие в фотосессии для беременных. Знаменитость предпочла выглядеть стильно и экстравагантно. На фото она предстала в черном полупрозрачном платье. Его верх напоминал боди, которое подчеркнуло фигуру, а низ был украшен перьями, за счет чего образ смотрелся необычно. Волосы девушка собрала в пучок и украсила прическу ободком с декором из камней.

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    Беременная Эшли Грэм выставила огромные бедра в полупрозрачное платье с перьями
    Беременная Эшли Грэм выставила огромные бедра в полупрозрачное платье с перьями
    Беременная Эшли Грэм выставила огромные бедра в полупрозрачное платье с перьями
    Беременная Эшли Грэм выставила огромные бедра в полупрозрачное платье с перьями
    Беременная Эшли Грэм выставила огромные бедра в полупрозрачное платье с перьями
    Беременная Эшли Грэм выставила огромные бедра в полупрозрачное платье с перьями
    Беременная Эшли Грэм выставила огромные бедра в полупрозрачное платье с перьями
    Беременная Эшли Грэм выставила огромные бедра в полупрозрачное платье с перьями
    Беременная Эшли Грэм выставила огромные бедра в полупрозрачное платье с перьями
    Беременная Эшли Грэм выставила огромные бедра в полупрозрачное платье с перьями
    Беременная Эшли Грэм выставила огромные бедра в полупрозрачное платье с перьями
    Беременная Эшли Грэм выставила огромные бедра в полупрозрачное платье с перьями
    Беременная Эшли Грэм выставила огромные бедра в полупрозрачное платье с перьями
    Беременная Эшли Грэм выставила огромные бедра в полупрозрачное платье с перьями
    Беременная Эшли Грэм выставила огромные бедра в полупрозрачное платье с перьями
    Беременная Эшли Грэм выставила огромные бедра в полупрозрачное платье с перьями
    Беременная Эшли Грэм выставила огромные бедра в полупрозрачное платье с перьями
    Беременная Эшли Грэм выставила огромные бедра в полупрозрачное платье с перьями
    Беременная Эшли Грэм выставила огромные бедра в полупрозрачное платье с перьями
    Беременная Эшли Грэм выставила огромные бедра в полупрозрачное платье с перьями
    Беременная Эшли Грэм выставила огромные бедра в полупрозрачное платье с перьями
    Беременная Эшли Грэм выставила огромные бедра в полупрозрачное платье с перьями
    Беременная Эшли Грэм выставила огромные бедра в полупрозрачное платье с перьями
    Беременная Эшли Грэм выставила огромные бедра в полупрозрачное платье с перьями
    Беременная Эшли Грэм выставила огромные бедра в полупрозрачное платье с перьями
    Беременная Эшли Грэм выставила огромные бедра в полупрозрачное платье с перьями
    Беременная Эшли Грэм выставила огромные бедра в полупрозрачное платье с перьями
    Беременная Эшли Грэм выставила огромные бедра в полупрозрачное платье с перьями
    Беременная Эшли Грэм выставила огромные бедра в полупрозрачное платье с перьями
    Беременная Эшли Грэм выставила огромные бедра в полупрозрачное платье с перьями
    Беременная Эшли Грэм выставила огромные бедра в полупрозрачное платье с перьями
    Беременная Эшли Грэм выставила огромные бедра в полупрозрачное платье с перьями

    Поклонники пришли в восторг от ее наряда. Они одарили модель комплиментами. «Божественная красота», «Прям светится», «Она такая босс, беременная женщина», «Королева», «Высокая мода», - прокомментировали пост подписчики. К слову, еще одна известная модель в скором времени родит ребенка. Миранда Керр находится уже на последних сроках беременности, но это не мешает ей стильно одеваться.

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    модель мода
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