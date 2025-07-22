Помер легендарний лідер гурту Black Sabbath Оззі Осборн

Декілька тижнів тому легендарний музикант відіграв прощальний концерт для шанувальників

Легендарний музикант Оззі Осборн, який страждав на хворобу Паркінсона, помер у віці 76 років. Артист пішов з життя через кілька тижнів після того, як возз'єднався зі своїми колегами по гурту Black Sabbath і відіграв величезний прощальний концерт для шанувальників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Родина співака наголосила, що Осборн помер цього ранку. Він був зі своєю родиною та «оточений любов’ю». Про хворобу Паркінсона у музиканта стало відомо з 2020 року. У лютому 2024 він повідомив, що змушений піти зі сцени. А взимку 2025 його дружина Шерон Осборн сповістила, що музикант більше не може ходити.

Гурт Black Sabbath було засновано у 1968 році в Бірмінгемі. Колектив вважають одними із засновників музичного жанру хеві-метал та дум-металу. Їхній дебютний альбом Black Sabbath називають найпершим метал-альбомом. Оззі Осборн покинув гурт у 1979 році. З того часу вокалістами Black Sabbath були Ронні Джеймс Діо, Ян Гіллан і Тоні Мартін.

Останній концерт гурту відбувся у 2017 році. Але 5 липня 2025 року відбулось возз'єднання повного складу колективу, що поставило фінальну крапку у їхній кар'єрі.

За свою кар'єру Осборн був внесений до Зали слави британської музики та Зали слави рок-н-ролу США – двічі, як учасник гурту Black Sabbath і як сольний виконавець. Він також має зірку на Голлівудській алеї слави, а також на Брод-стріт у Бірмінгемі – Айвор Новелло, і п'ять перемог на Греммі з 12 номінацій. Крім того, протягом багатьох років він отримував інші нагороди, такі як нагорода «Богоподібний геній» від NME та премія «Жива легенда класичного року» від Classic Rock.

Осборн залишив дружину Шерон та їхніх дітей, Еймі, Келлі та Джека, а також двох старших дітей, Джессіку та Луїса, від першого шлюбу з Тельмою Райлі, та онуків.

Як відомо, рок-гурт Black Sabbath зіграв оригінальним складом з Оззі Осборном вперше за 20 років. У концерті взяли участь гітарист Тоні Айоммі, басист Гізер Батлер і барабанщик Білл Ворд та фронтмен гурту Осборн.