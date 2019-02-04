Бри Ларсон, Джуд Лоу и Сэмюэл Джексон: опубликован новый тизер фильма «Капитан Марвел»



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Мировая премьера фильма состоится 6 марта

Среди показанных на вчерашнем Суперкубке трейлеров оказался и отрывок из фильма «Капитан Марвел» режиссеров Анны Боден и Райана Флека с обладательницей «Оскара» Бри Ларсон в главной роли.

В фильме Ларсон исполнила роль Кэрол Денверс, пилота военно-воздушных сил. Благодаря своей суперсиле и сверхспособностям она отважно сражается с инопланетными врагами, демонстрируя отличную физическую подготовку и навыки карате.

Коллегами по съемочной площадке Ларсон в фильме «Капитан Марвел», действие которого разворачивается в 1990-х годах, стали Джуд Лоу, Сэмюэл Л. Джексон, Джемма Чан и другие.