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    Шоу-биз

    Бри Ларсон, Джуд Лоу и Сэмюэл Джексон: опубликован новый тизер фильма «Капитан Марвел»

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    Бри Ларсон, Джуд Лоу и Сэмюэл Джексон: опубликован новый тизер фильма «Капитан Марвел»

    Мировая премьера фильма состоится 6 марта

    Среди показанных на вчерашнем Суперкубке трейлеров оказался и отрывок из фильма «Капитан Марвел» режиссеров Анны Боден и Райана Флека с обладательницей «Оскара» Бри Ларсон в главной роли.

    В фильме Ларсон исполнила роль Кэрол Денверс, пилота военно-воздушных сил. Благодаря своей суперсиле и сверхспособностям она отважно сражается с инопланетными врагами, демонстрируя отличную физическую подготовку и навыки карате.

    Коллегами по съемочной площадке Ларсон в фильме «Капитан Марвел», действие которого разворачивается в 1990-х годах, стали Джуд Лоу, Сэмюэл Л. Джексон, Джемма Чан и другие.

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    Бри Ларсон, Джуд Лоу и Сэмюэл Джексон: опубликован новый тизер фильма «Капитан Марвел»
    Бри Ларсон, Джуд Лоу и Сэмюэл Джексон: опубликован новый тизер фильма «Капитан Марвел»
    Бри Ларсон, Джуд Лоу и Сэмюэл Джексон: опубликован новый тизер фильма «Капитан Марвел»
    Бри Ларсон, Джуд Лоу и Сэмюэл Джексон: опубликован новый тизер фильма «Капитан Марвел»
    Бри Ларсон, Джуд Лоу и Сэмюэл Джексон: опубликован новый тизер фильма «Капитан Марвел»
    Бри Ларсон, Джуд Лоу и Сэмюэл Джексон: опубликован новый тизер фильма «Капитан Марвел»
    Бри Ларсон, Джуд Лоу и Сэмюэл Джексон: опубликован новый тизер фильма «Капитан Марвел»
    Бри Ларсон, Джуд Лоу и Сэмюэл Джексон: опубликован новый тизер фильма «Капитан Марвел»

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    трейлер кино
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