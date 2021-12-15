Новогодний образ от Нади Дорофеевой (фото)

Артистка позировала на камеру в блестящем мини-платье

Одна из тех, кто постоянно диктует тренды украинским модницам, Надя Дорофеева. На днях исполнительница позировала на камеру в блестящем мини-платье белого цвета. Такой наряд не только невероятно сверкал среди лампочек, но и подчеркнули безупречную фигуру певицы.

Платье Надя соединила с прозрачными босоножками на высоком каблуке. Волосы выпрямила, а на лице сделала макияж с белыми тенями и черными стрелками на веках и чудесной помадой на губах. Среди аксессуаров look завершили серьги. В целом аутфит получился очень стильным и гармоничным.

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Напомним, супруг популярной певицы Нади Дорофеевой и артист Владимир Дантес получил сотрясение мозга.