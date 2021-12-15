  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Новогодний образ от Нади Дорофеевой (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Часто пример актуальных аутфитов показывают известные люди - Новогодний образ от Нади Дорофеевой (фото)
    Часто пример актуальных аутфитов показывают известные люди
    Фото из открытых источников

    Артистка позировала на камеру в блестящем мини-платье

    Одна из тех, кто постоянно диктует тренды украинским модницам, Надя Дорофеева. На днях исполнительница позировала на камеру в блестящем мини-платье белого цвета. Такой наряд не только невероятно сверкал среди лампочек, но и подчеркнули безупречную фигуру певицы.

    Платье Надя соединила с прозрачными босоножками на высоком каблуке. Волосы выпрямила, а на лице сделала макияж с белыми тенями и черными стрелками на веках и чудесной помадой на губах. Среди аксессуаров look завершили серьги. В целом аутфит получился очень стильным и гармоничным.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

    Напомним, супруг популярной певицы Нади Дорофеевой и артист Владимир Дантес получил сотрясение мозга.

    Читайте также:

    Теги: Надя Дорофеева певица
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Новогодний образ от Нади Дорофеевой (фото)