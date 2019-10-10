Бритни Спирс отдыхает на Гавайях: новые фото папарацци



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За последние два месяца Спирс уже второй раз возвращается на остров

Последние несколько недель 37-летняя Бритни Спирс наслаждается ласковым солнцем и теплым океаном на острове Мауи, относящемся к Гавайскому архипелагу. Так, вчера певица попала в объективы папарацци во время отдыха у бассейна. На этих снимках только что вышедшая из воды Бритни предстает в голубом бикини и широкополой соломенной шляпе.

Даже на каникулах Бритни не забывает о спорте. Буквально вчера Спирс сообщила своим подписчикам, что нашла на острове просторную студию для занятий йогой. Певица рассказала, что начала свою тренировку с танцев, а закончила ее шпагатом и асанами. Этот пост звезда сопроводила снимком, на котором продемонстрировала свою отличную растяжку.

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