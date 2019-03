Бритни Спирс подловили на плагиате



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бритни Спирс

Лора Лейн и Еллен Хон с удивлением обнаружили, что мюзикл, который ставит певица, очень напоминает созданное ими шоу

Две комедийные актрисы из Upright Citizens Brigade были несказанно удивлены, когда обнаружили, что мюзикл о принцессах-феминистках, над которым сейчас работает Бритни Спирс, подозрительно напоминает шоу, которое они поставили ранее.

Лора Лейн и Еллен Хон создали «Феминистические сказки», где переработали в феминистическом ключе такие знаменитые истории, как «Золушка», «Рапунцель», «Белоснежка» и «Спящая красавица». Со своим шоу она в течение года выступали в театрах Челси и Лос-Анджелеса и только что подписали контракт на издание книги со своими сказками.

В бродвейском мюзикле под названием «Много лет тому назад еще раз» («Once Upon a One More Time») рассказывается о том, чтобы случилось с принцессами, если бы они были сторонницами идей феминизма.

«Мы выступали с нашим шоу о принцессах-феминистках на протяжении года и полагали, что оно близко к идеалу. Теперь мы поняли, что могло бы сделать его еще лучше, так это песни Спирс. Мы рады тому, что Бритни также осознает, что патриархальные сказки токсичны», - рассказали Лейн и Хон.

«Мы бы хотели сказать, что разочарованы тем, что у нас не спросили разрешение. Но если бы вы видели нашу финальную песню и танцевальный номер «Пробуждение нового мира» («A Woke New World»), то вы бы знали, что на самом деле мы не умеем ни петь, ни танцевать», - добавили они.

Представители Спирс пока никак не прокомментировали заявление артисток, пишет Page Six.