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    Шоу-биз

    Бритни Спирс подловили на плагиате

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    Бритни Спирс - Бритни Спирс подловили на плагиате
    Бритни Спирс

    Лора Лейн и Еллен Хон с удивлением обнаружили, что мюзикл, который ставит певица, очень напоминает созданное ими шоу

    Две комедийные актрисы из Upright Citizens Brigade были несказанно удивлены, когда обнаружили, что мюзикл о принцессах-феминистках, над которым сейчас работает Бритни Спирс, подозрительно напоминает шоу, которое они поставили ранее.

    Лора Лейн и Еллен Хон создали «Феминистические сказки», где переработали в феминистическом ключе такие знаменитые истории, как «Золушка», «Рапунцель», «Белоснежка» и «Спящая красавица». Со своим шоу она в течение года выступали в театрах Челси и Лос-Анджелеса и только что подписали контракт на издание книги со своими сказками.

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    Бритни Спирс подловили на плагиате
    Бритни Спирс подловили на плагиате
    Бритни Спирс подловили на плагиате
    Бритни Спирс подловили на плагиате
    Бритни Спирс подловили на плагиате
    Бритни Спирс подловили на плагиате
    Бритни Спирс подловили на плагиате
    Бритни Спирс подловили на плагиате
    Бритни Спирс подловили на плагиате
    Бритни Спирс подловили на плагиате
    Бритни Спирс подловили на плагиате
    Бритни Спирс подловили на плагиате
    Бритни Спирс подловили на плагиате
    Бритни Спирс подловили на плагиате
    Бритни Спирс подловили на плагиате
    Бритни Спирс подловили на плагиате
    Бритни Спирс подловили на плагиате
    Бритни Спирс подловили на плагиате
    Бритни Спирс подловили на плагиате
    Бритни Спирс подловили на плагиате
    Бритни Спирс подловили на плагиате
    Бритни Спирс подловили на плагиате

    В бродвейском мюзикле под названием «Много лет тому назад еще раз» («Once Upon a One More Time») рассказывается о том, чтобы случилось с принцессами, если бы они были сторонницами идей феминизма.

     «Мы выступали с нашим шоу о принцессах-феминистках на протяжении года и полагали, что оно близко к идеалу. Теперь мы поняли, что могло бы сделать его еще лучше, так это песни Спирс. Мы рады тому, что Бритни также осознает, что патриархальные сказки токсичны», - рассказали Лейн и Хон.

     «Мы бы хотели сказать, что разочарованы тем, что у нас не спросили разрешение. Но если бы вы видели нашу финальную песню и танцевальный номер «Пробуждение нового мира» («A Woke New World»), то вы бы знали, что на самом деле мы не умеем ни петь, ни танцевать», - добавили они.

    Представители Спирс пока никак не прокомментировали заявление артисток, пишет Page Six.

     

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