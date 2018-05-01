Фанати Melovin провели співака на «Євробачення»

Як талісман Melovin везе до Лісабона намисто своєї бабусі

У вівторок в аеропорту «Бориспіль» зібралися десятки прихильників співака Melovin, щоб провести його до Лісабона на «Євробачення». Фанати, здебільшого підлітки, терпляче чекали поки співак роздасть інтерв'ю, після чого кинулися до нього робити фото, повідомляє ТСН. Як талісман Melovin везе до Лісабона намисто своєї



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Melovin в аеропорту «Бориспіль»

Як талісман Melovin везе до Лісабона намисто своєї бабусі

У вівторок в аеропорту «Бориспіль» зібралися десятки прихильників співака Melovin, щоб провести його до Лісабона на «Євробачення».

Фанати, здебільшого підлітки, терпляче чекали поки співак роздасть інтерв'ю, після чого кинулися до нього робити фото, повідомляє ТСН.

Як талісман Melovin везе до Лісабона намисто своєї бабусі.

Уже завтра українця чекає перша репетиція на сцені «Євробачення». Він обіцяє, що під час виступу буде багато вогню і обов'язково незвичне фортепіано.

Напередодні організатори «Євробачення-2018» назвали членів журі.

Melovin вже представив кліп на пісню для «Євробачення».

Як повідомлялося раніше, Європейський мовний союз змінив правилаголосування національних журі Євробачення з метою знизити вплив думки кожного з членів журі окремо на загальний результат.

Україну на пісенному конкурсі «Євробачення-2018» представлятиме Melovin.

Як відомо, на пісенному конкурсі «Євробачення–2018» представник від України виступатиме в другому півфіналі. Півфінали відбудуться 8 і 10 травня, а фінал – 12 травня.