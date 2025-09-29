«Була просто в розпачі». Олена Кравець про першу вагітність та дзвінки мамі

Акторка є багатодітною матір'ю

Колишня зірка студії «Квартал 95» Олена Кравець розповіла про те, як дізналась про вагітність старшою донькою Марією. Також акторка згадала, як повідомила про це коханому чоловікові та своїй мамі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на YouTube-канал «ПВМ шоу з Іваном Морозовим».

Акторка одружена з Сергієм Кравцем, який також працював в проєкті студії «Квартал 95». У подружжя троє дітей: старша донька Марія (2003 р.н.) і двійнята – Катерина та Іван (2016 р.н.). Олена Кравець зазначила, що вона добре пам'ятає всі дні, коли дізнавалась про свої вагітності. І окремо зупинилась на першій.

«Це мені 25 років, я дізнаюсь. Я не те що не планувала, взагалі ні, ще ні. Ми не одружені були, просто жили разом. Я його бужу, кажу: «Сєрий, Сєрий, вставай! Я вагітна». А він повертає одне око і каже повільно: «Молодець». І повернувся. Думаю, що він тоді не усвідомив», – розповіла Олена Кравець.

Того ж дня акторка подзвонила своїй мамі. Та підтримала на той час зірку студії «Квартал 95».

«Зателефонувала мамі, почала ридати: «Мама, я ще така молода, які діти?». Мама мене підтримала: «Ленчік, ну ти чого? Уяви, ось це ніжки, босоніжки, шльоп-шльоп». Я була просто в розпачі. А потім пройшло три дні, але я вже була благосна», – підсумувала Кравець.

У вересні 2002-го Олена та Сергій відгуляли весілля, а в лютому 2003 року народилась Марія. Кравець не раз зазначала, що сім'я для неї – найважливіша цінність. Попри щільний графік роботи вона намагається приділяти дітям якомога більше часу. Щодо Марії, то Олена Кравець запустила з нею на YouTube власний подкаст під назвою «Вдома поговоримо». Вони відверто обговорюють різні теми, зокрема стосунки, особисті переживання, сімейні моменти.

Олена Кравець з донькою Марією фото: Instagram/lennykravets

