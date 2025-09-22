Головна Спорт Новини
Титулована українська тенісистка чекає на третю дитину

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Титулована українська тенісистка чекає на третю дитину
39-річна Бондаренко за свою кар'єру перемагала на двох турнірах WTA в одиночному розряді
Фото: Jimmie48

Разом із чоловіком Денисом Катерина виховує двох доньок – Карину (12 років) та Єву (6 років)

Видатна українська тенісистка Катерина Володько (у дівоцтві – Бондаренко) очікує на третю дитину. Про це повідомляє Главком з посиланням на champion.com.ua.

Разом із чоловіком Денисом Катерина виховує двох доньок – Карину (12 років) та Єву (6 років). Наступного року в родині Володько очікується ще одна донька.

Катерина Бондаренко разом із сестрою Альоною стали першими українськими тенісистками, які здобули титул Grand Slam – на Australian Open 2008 у парному розряді. В одиночному розряді Катерина доходила до чвертьфіналу US Open-2009.

39-річна Бондаренко за свою кар'єру перемагала на двох турнірах в одиночному розряді й посідала 29 місце світового рейтингу. У парі здобула 4 титули і знаходилася на 9 позиції в світі.

Як повідомлялося, збірна України завершила виступи у півфіналі Кубка Біллі Джин Кінг.

Українська пара Марта Костюк та Людмила Кіченок поступилася італійкам Жасмін Паоліні та Сарі Еррані у вирішальному матчі півфіналу Кубка Біллі Джин Кінг-2025.

У стартовому сеті Паоліні та Еррані виграли три гейми поспіль, а після короткого скорочення відставання з боку українок знову додали і закрили партію – 6:2.

У другому сеті Костюк та Кіченок повели 3:1, проте італійки швидко відновили контроль і завершили матч перемогою – 6:3.

Поєдинок тривав 1 годину 21 хвилину. За цей час українки виграли 47% очок на власній подачі та 40% на прийомі, допустивши дві подвійні помилки.

Кубок Біллі Джин Кінг. Півфінал (третій матч)

Марта Костюк / Людмила Кіченок (Україна) – Жасмін Паоліні / Сара Еррані (Італія) 0:2 2:6, 3:6

Таким чином рахунок у протистоянні став 1:2 на користь Італії. У фіналі чинні чемпіонки зіграють проти переможниць пари США – Велика Британія.

Нагадаємо, у стартовому матчі півфінального протистояння збірна України здобула перше очко – Марта Костюк у двох сетах впевнено перемогла Елізабетту Коччаретто.

