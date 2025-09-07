Головна Київ Новини
Вагітна жінка, яка постраждала від обстрілу столиці, перенесла екстрені пологи

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Вагітна жінка, яка постраждала від обстрілу столиці, перенесла екстрені пологи
колаж: glavcom.ua

Постраждала під час обстрілу вагітна жінка народила сина: мати й немовля у вкрай тяжкому стані

У Києві вагітна жінка, яка постраждала внаслідок нічної російської атаки, народила сина. Лікарі борються за життя і матері, і немовляти. Про це повідомила лікарка Олена Францева та керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург, пише «Главком» з посиланням на Суспільне.

Через вкрай тяжкий стан жінки лікарі були змушені екстрено викликати пологи. За словами медиків, мати перебуває у вкрай тяжкому стані, а лікарі роблять усе можливе, щоб врятувати життя її новонародженого сина.

Також зазначається, що ще троє людей, які постраждали внаслідок атаки, перебувають у тяжкому стані в опіковому відділенні.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки російських військ на Київ кількість жертв зросла до трьох. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

 «Надійшла інформація про третю загиблу людину від нічної атаки росіян. Щирі співчуття рідним», – написав Ткаченко.

Як відомо, у Святошинському районі Києва тривають пошуково-рятувальні роботи після нічного обстрілу російськими військами. Рятувальники шукають тіло ймовірної третьої жертви, яка могла перебувати під завалами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

За словами Кличка, найбільших пошкоджень зазнав 9-поверховий житловий будинок, у якому частково зруйновані поверхи з 4 по 8. З-під завалів цього будинку вже дістали тіла двох загиблих.

До слова, внаслідок нічної атаки російських військ на Київ зросла кількість постраждалих. За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, наразі відомо про понад 20 травмованих. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ігоря Клименка.

Ігор Клименко повідомив, що російські удари пошкодили цивільну інфраструктуру столиці, зокрема чотири житлові багатоповерхівки. Найбільших руйнувань зазнав Святошинський район, де триває гасіння пожежі та розбір завалів.

Київ вагітність ракетна атака безпілотник

