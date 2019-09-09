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    Шоу-биз

    Бывшая любовница принца Гарри подразнила британского престолонаследника идеальной фигурой

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    Элли Голдинг с новым возлюбленным - Бывшая любовница принца Гарри подразнила британского престолонаследника идеальной фигурой
    Элли Голдинг с новым возлюбленным

    Поклонники восхитились роскошным образом певицы

    Бывшая возлюбленная принца Гарри показала, как проводит медовый месяц с мужем

    32-летняя певица Элли Голдинг и ее 27-летний муж Каспар Джоплин после пышной свадебной церемонии отправились в свадебное путешествие. Экс-возлюбленная принца Гарри делится с поклонниками подробностями своего медового месяца.

    Сначала Элли позировала на скалистом выступе у моря в темно-синем купальнике. Немного позже звезда показала снимки совсем иного плана – Элли в роскошном черном платье в пол с пышной юбкой прогуливается по красивому зданию с арочными стенами и историческими бюстами.

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    Бывшая любовница принца Гарри подразнила британского престолонаследника идеальной фигурой
    Бывшая любовница принца Гарри подразнила британского престолонаследника идеальной фигурой
    Бывшая любовница принца Гарри подразнила британского престолонаследника идеальной фигурой
    Бывшая любовница принца Гарри подразнила британского престолонаследника идеальной фигурой
    Бывшая любовница принца Гарри подразнила британского престолонаследника идеальной фигурой
    Бывшая любовница принца Гарри подразнила британского престолонаследника идеальной фигурой
    Бывшая любовница принца Гарри подразнила британского престолонаследника идеальной фигурой
    Бывшая любовница принца Гарри подразнила британского престолонаследника идеальной фигурой
    Бывшая любовница принца Гарри подразнила британского престолонаследника идеальной фигурой
    Бывшая любовница принца Гарри подразнила британского престолонаследника идеальной фигурой
    Бывшая любовница принца Гарри подразнила британского престолонаследника идеальной фигурой
    Бывшая любовница принца Гарри подразнила британского престолонаследника идеальной фигурой
    Бывшая любовница принца Гарри подразнила британского престолонаследника идеальной фигурой

    Поклонники восхитились роскошным образом певицы: «Вы выглядите как принцесса во дворце», «Вау! Шикарна!», «Великолепное платье», «Я просто заново влюбился в вас», – написали фолловеры под новым постом Элли в Instagram.

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