Бывшая любовница принца Гарри подразнила британского престолонаследника идеальной фигурой



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Элли Голдинг с новым возлюбленным

Поклонники восхитились роскошным образом певицы

Бывшая возлюбленная принца Гарри показала, как проводит медовый месяц с мужем

32-летняя певица Элли Голдинг и ее 27-летний муж Каспар Джоплин после пышной свадебной церемонии отправились в свадебное путешествие. Экс-возлюбленная принца Гарри делится с поклонниками подробностями своего медового месяца.

Сначала Элли позировала на скалистом выступе у моря в темно-синем купальнике. Немного позже звезда показала снимки совсем иного плана – Элли в роскошном черном платье в пол с пышной юбкой прогуливается по красивому зданию с арочными стенами и историческими бюстами.

Поклонники восхитились роскошным образом певицы: «Вы выглядите как принцесса во дворце», «Вау! Шикарна!», «Великолепное платье», «Я просто заново влюбился в вас», – написали фолловеры под новым постом Элли в Instagram.

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