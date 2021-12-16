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    Чем занимаются принц Уильям и Кейт Миддлтон, когда их дети спят

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    Принц Уильям всегда готов предложить супруге коктейль - Чем занимаются принц Уильям и Кейт Миддлтон, когда их дети спят

    Принц Уильям всегда готов предложить супруге коктейль

    фото из открытых источников

    Принц Уильям приносит жене джин с тоником после того, как они уложили детей спать

    Оказалось, что после того, как дети ложатся спать, принц Уильям всегда готов предложить супруге коктейль.

    «Уильям приносит Кейт джин с тоником», – рассказал источник изданию People.

    Ранее мы писали, что королевская пара поделилась портретом своей семьи, который будет изображен на их рождественской открытке 2021 года.

    По традиции члены британской королевской семьи к Рождеству представляют новые рождественские открытки, часть из них они рассылают в подарок подданным.

    У открытки семейства принца Уильяма и Кейт Миддлтон – летнее настроение. Снимок был сделан в Иордании в начале этого года, когда принц Уильям со всей семьей летали в эту страну. В свое время Кейт прожила здесь почти три года – ее отец работал диспетчером рейсов British Airways в Аммане.

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    Теги: дети Кейт Миддлтон Принц Уильям традиции
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    Чем занимаются принц Уильям и Кейт Миддлтон, когда их дети спят