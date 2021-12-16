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    Педан пришел на кинопремьеру с парнем дочери: Скажут, что я плохой тесть (фото)

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    Александр Педан стал&nbsp;украинским спайдерменом - Педан пришел на кинопремьеру с парнем дочери: Скажут, что я плохой тесть (фото)
    Александр Педан стал украинским спайдерменом
    Фото: instagram.com/pedanos

    С семейством Педанов в кино решил пойти и парень их дочери Леры

    Телеведущий Александр Педан пришел на премьеру «Спандермена» практически со всем своим семейством. И это удача для светских фотографов, потому супруга журналиста редко появляется с ним в кадре. А в этот раз получилась двойная удача: к Педанам присоединился парень их дочери Леры – Даня. Александр рассказал, что никого не пришлось уговаривать, все вызвались идти в кино сами.

    Не хватает только сына Педанов. Фото: instagram.com/pedanos
    Не хватает только сына Педанов. Фото: instagram.com/pedanos

    «Во время выхода последней части Спайдермена, Sony Pictures решили найти послов этого фильма в разных странах. И нереально приятно, что мне предложили стать именно украинским спайдерменом, – написал телеведущий в своем Инстаграм. – Человек-паук – это супербренд, который знают и дети, и взрослые. Персонаж мне импонирует. Поскольку занимаюсь в последнее время на скалодроме, меня друзья тоже иногда называют Спайдерменом, а сына Марика – Спайдерменчиком».

    Позже телеведущий дописал в комментариях, обращаясь к парню Леры: «Даня, я тебя не не отметил на фото? Сорри! Будут говорить, что я будущий плохой тесть». Парень тут же ответил: «Лучший, все ок!»

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    Теги: кино дети шоу-бизнес телеведущий Александр Педан
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    Педан пришел на кинопремьеру с парнем дочери: Скажут, что я плохой тесть (фото)