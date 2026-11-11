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«Треба було обирати». Анастасія Приходько вперше розповіла про втрату дитини

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Анастасія Приходько стала на захист жінок
фото: Іnstagram.com/prykhodko_official

Анастасія Приходько виступила проти абортів 

Українська співачка Анастасія Приходько вперше поділилася особистою історією, як декілька років тому зробила аборт. Про це зірка розповіла в соцмережах, коментуючи петицію про заборону абортів, пише «Главком».

Анастасія Приходько пояснила, чому зробила аборт

Анастасія Приходько завагітніла вчетверте, через понад рік після народження третьої дитини. Лікарі заборонили артистці народжувати. Тож перед нею постав вибір між її життям та народженням дитини. Тоді співачка обрала аборт, її вдома чекало троє дітей, наймолодшій тоді був лише рік.

«На жаль, у мене була така історія. Я була вагітна четвертою дитиною, і за всіма медичними показаннями мені не можна було народжувати. Треба було обирати: моє життя чи життя дитини! Я обрала своє життя, адже в мене вже було троє дітей, а наймолодшому тоді був лише рік і три місяці!» – розповіла виконавиця.

Анастасія Приходько висловилася проти петиції про заборону абортів

Тож Приходько вважає петицію про заборону проведення абортів в Україні абсурдною. На думку матері, такі пропозиції навіть не мають розглядатися. «Це абсурдна петиція! Бо існують медичні показання, за яких жінці не можна виношувати дитину заради збереження власного життя. Тому я вважаю, що ця петиція не може бути розглянута в такі часи!» – зазначила вона.

Окремо співачка висловилася про питання абортів після зґвалтувань і заявила, що кожна жінка має право на таке рішення. Зокрема, вона наголосила, що під час війни заборона на аборти є неприйнятною.

«Ми бачили й чули безліч страшних історій про те, як ворог ґвалтував наших жінок. І як їм потім із цим жити?! У часи війни, постійного стресу вагітність може проходити дуже важко, супроводжуватися ускладненнями та призводити до непередбачуваних наслідків. Тому я переконана, що жінка має право сама вирішувати, що їй робити, від кого народжувати, чи народжувати взагалі!» – вважає співачка. 

«Треба було обирати». Анастасія Приходько вперше розповіла про втрату дитини фото 1
фото: Іnstagram.com/prykhodko_official

Крім того, Анастасія Приходько наголосила на тому, що показники смертності в Україні не є наслідком абортів. «І ще одне! Про демографічну кризу в Україні говорить не статистика абортів, а те, що смертність удвічі перевищує народжуваність! І я зараз говорю не про еміграцію чи загибель людей унаслідок військових дій, а про звичайну смертність населення! Ось на що потрібно звертати увагу, коли ми говоримо про демографічну кризу! Ми не ваша власність! Ми – люди, які мають право самостійно обирати свій життєвий шлях!» – резюмувала зірка.

Що відомо про петицію

На сайті Президента України серед електронних петицій зʼявилася ініціатива про заборону абортів за бажанням матері на будь-якому строку вагітності. «Скасувати норму, яка дозволяє переривання вагітності виключно через небажання народжувати дитину або з будь-яких немедичних причин. Це стосується всіх строків – від першого дня», – йдеться у петиції.

Водночас автори зазначають, що аборт за медичними показаннями, коли існує реальна загроза життю або здоров'ю матері, може залишитися. При патології плода також є прийнятним переривання вагітності, однак закликають посилити контроль. У випадку зґвалтування «скоротити строк і запровадити обов'язкове обдумування».

Нагадаємо, торік депутати Івано-Франківської міської ради звернулися до центральної влади із закликом заборонити аборти на законодавчому рівні та закріпити право на життя ненароджених дітей у Конституції. Депутати пропонують при народженні першої дитини запровадити виплати у сумі 100 тис. грн., другої дитини – 200 тис. грн., третьої і кожної наступної – 300 тис. грн.

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Теги: аборт петиція Анастасія Приходько діти

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