Чрезмерно похудевшая после развода Майли Сайрус шокировала поклонников



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Майли Сайрус Фото: instagram.com/mileycyrus/

Фолловеры обратили внимание, что Сайрус выглядит слишком худой

26-летняя Майли Сайрус поделилась эффектными кадрами с отдыха, которые заставили фанатов поволноваться. За короткий промежуток времени Майли пережила сразу два расставания. Сначала она развелась с актером Лиамом Хемсвортом, а затем разорвала отношения с Кейтлин Картер. Певица решила привести мысли в порядок и отправилась в семейный отпуск. Звезда опубликовала кадры, на которых предстала в черном кроп-топе и джинсовых шортах.

Фолловеры обратили внимание, что Сайрус выглядит слишком худой. Они отметили, что у артистки выпирают ребра, а руки стали тонкими как тростинки. «Майли, ты выглядишь нездоровой», «Съешь что-нибудь срочно», «Тебе нужно обратиться к специалистам», - написали пользователи.