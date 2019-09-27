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    Шоу-биз

    Чрезмерно похудевшая после развода Майли Сайрус шокировала поклонников

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    <p>Майли Сайрус</p> <p>Фото: instagram.com/mileycyrus/</p> - Чрезмерно похудевшая после развода Майли Сайрус шокировала поклонников

    Майли Сайрус

    Фото: instagram.com/mileycyrus/

    Фолловеры обратили внимание, что Сайрус выглядит слишком худой

    26-летняя Майли Сайрус поделилась эффектными кадрами с отдыха, которые заставили фанатов поволноваться. За короткий промежуток времени Майли пережила сразу два расставания. Сначала она развелась с актером Лиамом Хемсвортом, а затем разорвала отношения с Кейтлин Картер. Певица решила привести мысли в порядок и отправилась в семейный отпуск. Звезда опубликовала кадры, на которых предстала в черном кроп-топе и джинсовых шортах.

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    Чрезмерно похудевшая после развода Майли Сайрус шокировала поклонников
    Чрезмерно похудевшая после развода Майли Сайрус шокировала поклонников
    Чрезмерно похудевшая после развода Майли Сайрус шокировала поклонников
    Чрезмерно похудевшая после развода Майли Сайрус шокировала поклонников
    Чрезмерно похудевшая после развода Майли Сайрус шокировала поклонников
    Чрезмерно похудевшая после развода Майли Сайрус шокировала поклонников
    Чрезмерно похудевшая после развода Майли Сайрус шокировала поклонников
    Чрезмерно похудевшая после развода Майли Сайрус шокировала поклонников
    Чрезмерно похудевшая после развода Майли Сайрус шокировала поклонников
    Чрезмерно похудевшая после развода Майли Сайрус шокировала поклонников
    Чрезмерно похудевшая после развода Майли Сайрус шокировала поклонников
    Чрезмерно похудевшая после развода Майли Сайрус шокировала поклонников
    Чрезмерно похудевшая после развода Майли Сайрус шокировала поклонников
    Чрезмерно похудевшая после развода Майли Сайрус шокировала поклонников
    Чрезмерно похудевшая после развода Майли Сайрус шокировала поклонников
    Чрезмерно похудевшая после развода Майли Сайрус шокировала поклонников
    Чрезмерно похудевшая после развода Майли Сайрус шокировала поклонников
    Чрезмерно похудевшая после развода Майли Сайрус шокировала поклонников
    Чрезмерно похудевшая после развода Майли Сайрус шокировала поклонников
    Чрезмерно похудевшая после развода Майли Сайрус шокировала поклонников

    Фолловеры обратили внимание, что Сайрус выглядит слишком худой. Они отметили, что у артистки выпирают ребра, а руки стали тонкими как тростинки. «Майли, ты выглядишь нездоровой», «Съешь что-нибудь срочно», «Тебе нужно обратиться к специалистам», - написали пользователи.

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