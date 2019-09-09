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    Шоу-биз

    Дакота Джонсон в прозрачном платье без белья появилась на кинофестивале в Торонто

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    Дакота Джонсон - Дакота Джонсон в прозрачном платье без белья появилась на кинофестивале в Торонто
    Дакота Джонсон

    В Канаде, в театре Princess of Wales Theatre, проходит ежегодный международный кинофестиваль

    29-летняя Дакота Джонсон прошлась по красной ковровой дорожке на премьере фильма «Друг» от режиссера Габриэлы Каупертуэйт. Для мероприятия в Торонто американская актриса и модель надела черное платье Dior.

    Нижняя часть платья представляет собой пышную многослойную юбку в форме колокола из прозрачной ткани. Сочетание эффектного верха и элегантного низа сделало образ одновременно пикантным и утонченным, а нежное ожерелье на шее акцентировало внимание на хрупких плечах и красивой линии бюста.

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    Дакота Джонсон в прозрачном платье без белья появилась на кинофестивале в Торонто
    Дакота Джонсон в прозрачном платье без белья появилась на кинофестивале в Торонто
    Дакота Джонсон в прозрачном платье без белья появилась на кинофестивале в Торонто
    Дакота Джонсон в прозрачном платье без белья появилась на кинофестивале в Торонто
    Дакота Джонсон в прозрачном платье без белья появилась на кинофестивале в Торонто
    Дакота Джонсон в прозрачном платье без белья появилась на кинофестивале в Торонто
    Дакота Джонсон в прозрачном платье без белья появилась на кинофестивале в Торонто
    Дакота Джонсон в прозрачном платье без белья появилась на кинофестивале в Торонто
    Дакота Джонсон в прозрачном платье без белья появилась на кинофестивале в Торонто
    Дакота Джонсон в прозрачном платье без белья появилась на кинофестивале в Торонто
    Дакота Джонсон в прозрачном платье без белья появилась на кинофестивале в Торонто
    Дакота Джонсон в прозрачном платье без белья появилась на кинофестивале в Торонто
    Дакота Джонсон в прозрачном платье без белья появилась на кинофестивале в Торонто
    Дакота Джонсон в прозрачном платье без белья появилась на кинофестивале в Торонто
    Дакота Джонсон в прозрачном платье без белья появилась на кинофестивале в Торонто
    Дакота Джонсон в прозрачном платье без белья появилась на кинофестивале в Торонто
    Дакота Джонсон в прозрачном платье без белья появилась на кинофестивале в Торонто
    Дакота Джонсон в прозрачном платье без белья появилась на кинофестивале в Торонто
    Дакота Джонсон в прозрачном платье без белья появилась на кинофестивале в Торонто

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    актриса модель
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