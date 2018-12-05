Деми Ловато вернулась к здоровой жизни после наркозависимости
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Розсилка
С наркозависимостью звезда борется уже много лет
Известная 26-летняя американская певица и актриса Деми Ловато прошла курс реабилитации от наркозависимости и уже вчера звезда опубликовала в своем Instagram снимок, на котором она одета в специальный халат для занятий джиу-джитсу.
«Мокрые от пота и растрепанные волосы после джиу-джитсу», — подписала певица кадр.
Напомним, что с наркозависимостью Деми борется уже много лет. Летом же звезда оказалась как никогда близка к смерти — ее спас телохранитель, который оказывал ей первую помощь, пока не приехали медики.
«Я хочу поблагодарить Бога за то, что со мной все в порядке. Спасибо моим поклонникам, которым я всегда благодарна за их любовь и поддержку. Ваши позитивные мысли, слова и молитвы помогли мне в это сложное время. Спасибо моей семье, команде и персоналу госпиталя, которые были со мной все это время». — сказала Деми спустя несколько дней после инцидента.