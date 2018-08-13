Самые пугающие места планеты: впечатляющие фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зона отчуждения Чернобыльской АЭС, Украина

Нет ничего более загадочного, чем различного рода запретные зоны. Как известно, запреты только подогревают интерес

Сегодня вас ждет подборка самых таинственных мест планеты, многие из которых закрыты для посещения. От тайных обществ до проклятых островов, эти направления словно магнит для пытливых умов.

Например, на норвежском острове Шпицберген, глубоко в горах скрыто всемирное семенохранилище. Даже при наихудшем сценарии катастрофы для человечества он сохранит все разнообразие продовольственных культур в мире и восстановит растительность. Хранилище может выдерживать любые взрывы и землетрясения.

В настоящее время там содержится 100 миллионов образцов семян, полная «резервная копия» продовольственной культуры Земли.

Ватикан и Католическая церковь сами по себе кажутся таинственными, но, оказывается, у города-государства есть секретный архив, где хранятся документы, относящиеся к церковной истории.

Доступ к наибольшим и наиточнейшим собраниям оккультной литературы в мире и другим документам запрещен.

А одним из самых известных таинственных и страшных мест в мире являются катакомбы Парижа. То, что было впервые построено в качестве туннельной сети для добычи камня, стало хранилищем для 6 миллионов мертвых тел в конце XVIII века.

Несмотря на то, что очень небольшая часть этих туннелей открыта для публики, 99% лабиринта длиной в 275 километров запрещены для посещения - потому что там очень просто заблудиться.

Джерело: boredpanda.com