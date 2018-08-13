Линдси Лохан извинилась за то, что назвала жертв домогательств «слабыми»



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Линдси Лохан

Линдси Лохан пытается привлечь к себе внимание любым путем. На прошлой неделе актриса назвала жертв домогательств Харви Вайнштейна слабыми

Теперь же Линдси утверждает, что ее неправильно поняли и приносит извинения.

«Я хотела бы безоговорочно извиниться за любые обиды и страдания, вызванные моими словами. Они связаны только с надеждой, что ложные заявления среди общего числа цунами героических возгласов не служат тому, чтобы нивелировать важность движения против харассмента и всех нас — тех, кто его защищает. Тем не менее я поняла с тех пор, насколько утверждения, такие, как мое, могут выглядеть обидными, хотя я вовсе не хотела никого задеть. Простите, если причинила вам боль», — заявила Лохан.

Напомним, получив в 17 лет премию MTV Movie Awards, актриса не справилась со свалившейся на нее популярностью. Она завязала дружбу с Пэрис Хилтон и Бритни Спирс, полюбила шумные вечеринки, алкоголь и запрещенные препараты. Затем последовали пропуски съемок, аресты за нетрезвое вождение и суд. Линдси пролечилась в наркологической клинике и задвинула актерскую карьеру. Сейчас она переехала на греческий остров Миконос, где открыла отель Lohan Beach House.

Джерело: graziamagazine.ru