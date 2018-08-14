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    Фото

    Аппетитные пейзажи: Опубликованы снимки победителей международного конкурса садовых фотографов

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    Аппетитные пейзажи: Опубликованы снимки победителей международного конкурса садовых фотографов

    Оргкомитет конкурса определил лучшие фото на ботаническую тематику

    Международный конкурс садовой фотографии – один из главных конкурсов, связанных с ботанической тематикой. Свои работы на него присылают фотографы со всего мира.
    Всего в конкурсе 11 основных категорий, среди которых «Юный садовый фотограф» для начинающих и «Сады на улице» - для тех, кто снимает смартфоном.
    Конкурс проводится под патронатом Королевского ботанического сада Великобритании, а работы, названные лучшими, действительно заслуживают внимания.

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    Аппетитные пейзажи: Опубликованы снимки победителей международного конкурса садовых фотографов
    Аппетитные пейзажи: Опубликованы снимки победителей международного конкурса садовых фотографов
    Аппетитные пейзажи: Опубликованы снимки победителей международного конкурса садовых фотографов
    Аппетитные пейзажи: Опубликованы снимки победителей международного конкурса садовых фотографов
    Аппетитные пейзажи: Опубликованы снимки победителей международного конкурса садовых фотографов
    Аппетитные пейзажи: Опубликованы снимки победителей международного конкурса садовых фотографов
    Аппетитные пейзажи: Опубликованы снимки победителей международного конкурса садовых фотографов
    Аппетитные пейзажи: Опубликованы снимки победителей международного конкурса садовых фотографов
    Аппетитные пейзажи: Опубликованы снимки победителей международного конкурса садовых фотографов
    Аппетитные пейзажи: Опубликованы снимки победителей международного конкурса садовых фотографов
    Аппетитные пейзажи: Опубликованы снимки победителей международного конкурса садовых фотографов

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    Джерело: Культурология

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