Аппетитные пейзажи: Опубликованы снимки победителей международного конкурса садовых фотографов



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Оргкомитет конкурса определил лучшие фото на ботаническую тематику

Международный конкурс садовой фотографии – один из главных конкурсов, связанных с ботанической тематикой. Свои работы на него присылают фотографы со всего мира.

Всего в конкурсе 11 основных категорий, среди которых «Юный садовый фотограф» для начинающих и «Сады на улице» - для тех, кто снимает смартфоном.

Джерело: Культурология