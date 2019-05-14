Стало известно имя певицы, которая исполнит гимн в финале Кубка Украины по футболу



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В среду, 15 мая футболисты будут пороться за победу в финале Кубка Украины по футболу

Украинская певица Barabanova 15 мая исполнит национальный гимн в финале Кубка Украины по футболу. Трофей разыграют на «Славутич-Арене» в Запорожье.

Вслед за американскими артистами, которые охотно соглашаются на участие в спортивных событиях, певица Barabanova (настоящее имя – Юлия Барабанова) выступит на финале Кубка Украины по футболу. Певица торжественно споет гимн перед матчем.

По традиции, перед началом финала Кубка Украины по футболу зрители и спортсмены примут участие в исполнении национального гимна. Поможет им в этом певица Barabanova, не скрывает своего волнения от предстоящего выступления.

«Я очень благодарна судьбе за такой подарок и шанс – выступить перед огромной аудиторией. Я не фанатка футбола, но когда нахожусь среди болельщиков, конечно, меня охватывают эмоции. На самом деле я очень переживаю, должна оправдать надежду зрителей и слушателей. Это большая честь открывать футбольный матч и еще и петь гимн Украины», – рассказала Юлия Barabanova.

Певица недавно выпустила новый трек под названием «Весна» и готовит к презентации новый клип. До того, ее сингл на песню Diva занял почетное место в топ-лучших хитов Украины.

Джерело: politeka.net