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    Шоу-биз

    Музыка в стиле 90-х: продюсер группы «Агонь» Юрий Бардаш занялся новым проектом

    • Розсилка
    Музыка в стиле 90-х: продюсер группы «Агонь» Юрий Бардаш занялся новым проектом

    Новым проектом продюсера стала группы «Гаражи»

    Киевская группа «Гаражи», новый проект продюсера Юрия Бардаша, представила клип на дебютный сингл «Весна». Бойз-бэнд играет психоделический электро-поп, в котором узнаются ностальгические мотивы родом из 90-х и 00-х — «Руки Вверх, «Иванушки», Hi-Fi. 

    «Эта музыка — не о красивом. Она о родном: разбитой губе на дискотеке, счастье от покупки первой брендовой шмотки, неудачной любви, вечерней криминальной хронике по ТВ», — комментируют релиз музыканты, называя «Весну» уличным поп-гимном о расставании. 

    Напомним, что в марте этого года продюсер и музыкант Юрий Бардаш, основатель группы «Грибы», поделился новым синглом под названием Ketka. Эта композиция вошла в дебютный сольный мини-альбом Бардаша, который вышел в конце 2018 года.

    Джерело: Buro 24/7

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