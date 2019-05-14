Музыка в стиле 90-х: продюсер группы «Агонь» Юрий Бардаш занялся новым проектом
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Розсилка
Новым проектом продюсера стала группы «Гаражи»
Киевская группа «Гаражи», новый проект продюсера Юрия Бардаша, представила клип на дебютный сингл «Весна». Бойз-бэнд играет психоделический электро-поп, в котором узнаются ностальгические мотивы родом из 90-х и 00-х — «Руки Вверх, «Иванушки», Hi-Fi.
«Эта музыка — не о красивом. Она о родном: разбитой губе на дискотеке, счастье от покупки первой брендовой шмотки, неудачной любви, вечерней криминальной хронике по ТВ», — комментируют релиз музыканты, называя «Весну» уличным поп-гимном о расставании.
Напомним, что в марте этого года продюсер и музыкант Юрий Бардаш, основатель группы «Грибы», поделился новым синглом под названием Ketka. Эта композиция вошла в дебютный сольный мини-альбом Бардаша, который вышел в конце 2018 года.
Джерело: Buro 24/7