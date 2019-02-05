Дэниел Рэдклифф признался, что в первых частях «Гарри Поттера» носил фальшивые зубы



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Дэниел Рэдклифф

Для каждого актера-ребенка, принимавшего участие в съемках фильма, делали слепок всей челюсти

В 2001 году на экраны вышла первая часть «Гарри Поттера»: тогда большинству главных актеров, исполнивших юных волшебников, было чуть больше 10 лет! Дэниел Рэдклифф , например, снялся в картине в 12.

И в интервью порталу The Hollywood Reporter актер признался: все герои во время съемок носили фальшивые зубы! «Когда они снимали первые фильмы, для каждого актера был сделан слепок всей челюсти, чтобы, когда зубы начали выпадать, можно было бы быстро устранить этот недостаток и вставить зуб, чтобы продолжать снимать.

Когда у тебя на площадке 20 человек 10-летнего возраста, приходится делать слепок для каждого, - поделился Рэдклифф, - Иногда это бросается в глаза и становится очевидным, например, когда в одной сцене у героя зуба нет, а в другой полный рот ровных и белых зубов». И как мы раньше не замечали?