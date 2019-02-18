Дэниел Рэдклифф рассказал о первой встрече со своей девушкой



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Эрин Дарн и Дэниэл Рэдклифф

По словам актера, знакомство с любмиой произошло в не очень романтичной обстановке

Дэниел Рэдклифф и его возлюбленная Эрин Дарк вместе практически семь лет: они познакомились на съемках фильма «Убей своих любимых» и с тех пор не расстаются. Ходили слухи, что Дэниел даже сделал ей предложение.

А теперь Рэдклифф поделился подробностями их первой встречи на шоу People TV’s Couch Surfing. По словам актера, они впервые увиделись только во время съемок интимной сцены в библиотеке! «Довольно сложно будет рассказать эту историю нашим будущим детям», - поделился он. Романтики, конечно, мало, зато воспоминания на всю жизнь.



