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    Шоу-биз

    Дэниел Рэдклифф рассказал о первой встрече со своей девушкой

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    Эрин Дарн и&nbsp;Дэниэл Рэдклифф&nbsp; - Дэниел Рэдклифф рассказал о первой встрече со своей девушкой
    Эрин Дарн и Дэниэл Рэдклифф 

    По словам актера, знакомство с любмиой произошло в не очень романтичной обстановке

    Дэниел Рэдклифф и его возлюбленная Эрин Дарк  вместе практически семь лет: они познакомились на съемках фильма «Убей своих любимых» и с тех пор не расстаются. Ходили слухи, что Дэниел даже сделал ей предложение.

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    А теперь Рэдклифф поделился подробностями их первой встречи на шоу People TV’s Couch Surfing. По словам актера, они впервые увиделись только во время съемок интимной сцены в библиотеке! «Довольно сложно будет рассказать эту историю нашим будущим детям», - поделился он. Романтики, конечно, мало, зато воспоминания на всю жизнь.

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    Дэниел Рэдклифф рассказал о первой встрече со своей девушкой
    Дэниел Рэдклифф рассказал о первой встрече со своей девушкой
    Дэниел Рэдклифф рассказал о первой встрече со своей девушкой
    Дэниел Рэдклифф рассказал о первой встрече со своей девушкой
    Дэниел Рэдклифф рассказал о первой встрече со своей девушкой
    Дэниел Рэдклифф рассказал о первой встрече со своей девушкой
    Дэниел Рэдклифф рассказал о первой встрече со своей девушкой
    Дэниел Рэдклифф рассказал о первой встрече со своей девушкой
    Дэниел Рэдклифф рассказал о первой встрече со своей девушкой
    Дэниел Рэдклифф рассказал о первой встрече со своей девушкой
    Дэниел Рэдклифф рассказал о первой встрече со своей девушкой
    Дэниел Рэдклифф рассказал о первой встрече со своей девушкой
    Дэниел Рэдклифф рассказал о первой встрече со своей девушкой
    Дэниел Рэдклифф рассказал о первой встрече со своей девушкой
    Дэниел Рэдклифф рассказал о первой встрече со своей девушкой
    Дэниел Рэдклифф рассказал о первой встрече со своей девушкой

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