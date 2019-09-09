Девушка Бонда из Бердянска Ольга Куриленко сексуально изгибается в откровенном купальнике
Ольга Куриленко
instagram.com/olgakurylenkoofficial/
Кинозвезда показала себя по всей красе
39-летняя актриса Ольга Куриленко, сыгравшая подружку Джеймса Бонда в «Кванте милосердия», стала моделью модного французского фотографа Патриса ван Мальдера. Красотка позировала в бордово-белом монокини, который еле прикрывал ее грудь. Чтобы сделать фото «горячее», Ольга легла на стол в позу, показав изящные изгибы тела. На голову актриса надела повязку в тон наряду и очки в стиле 70-х.
«Скучаю по праздникам!» – подписала кадр звезда.
Поклонники наперебой стали оставлять Ольге комплименты в комментариях. Их восхитила фигура актрисы и ее навык модельного позирования.