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    Шоу-биз

    Девушка Бонда из Бердянска Ольга Куриленко сексуально изгибается в откровенном купальнике

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    <p>Ольга Куриленко</p> <p>instagram.com/olgakurylenkoofficial/</p> - Девушка Бонда из Бердянска Ольга Куриленко сексуально изгибается в откровенном купальнике

    Ольга Куриленко

    instagram.com/olgakurylenkoofficial/

    Кинозвезда показала себя по всей красе

    39-летняя актриса Ольга Куриленко, сыгравшая подружку Джеймса Бонда в «Кванте милосердия»,  стала моделью модного французского фотографа Патриса ван Мальдера. Красотка позировала в бордово-белом монокини, который еле прикрывал ее грудь. Чтобы сделать фото «горячее», Ольга легла на стол в позу, показав изящные изгибы тела. На голову актриса надела повязку в тон наряду и очки в стиле 70-х.

    «Скучаю по праздникам!» – подписала кадр звезда.

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    Девушка Бонда из Бердянска Ольга Куриленко сексуально изгибается в откровенном купальнике
    Девушка Бонда из Бердянска Ольга Куриленко сексуально изгибается в откровенном купальнике
    Девушка Бонда из Бердянска Ольга Куриленко сексуально изгибается в откровенном купальнике
    Девушка Бонда из Бердянска Ольга Куриленко сексуально изгибается в откровенном купальнике
    Девушка Бонда из Бердянска Ольга Куриленко сексуально изгибается в откровенном купальнике
    Девушка Бонда из Бердянска Ольга Куриленко сексуально изгибается в откровенном купальнике
    Девушка Бонда из Бердянска Ольга Куриленко сексуально изгибается в откровенном купальнике
    Девушка Бонда из Бердянска Ольга Куриленко сексуально изгибается в откровенном купальнике
    Девушка Бонда из Бердянска Ольга Куриленко сексуально изгибается в откровенном купальнике
    Девушка Бонда из Бердянска Ольга Куриленко сексуально изгибается в откровенном купальнике
    Девушка Бонда из Бердянска Ольга Куриленко сексуально изгибается в откровенном купальнике
    Девушка Бонда из Бердянска Ольга Куриленко сексуально изгибается в откровенном купальнике
    Девушка Бонда из Бердянска Ольга Куриленко сексуально изгибается в откровенном купальнике
    Девушка Бонда из Бердянска Ольга Куриленко сексуально изгибается в откровенном купальнике
    Девушка Бонда из Бердянска Ольга Куриленко сексуально изгибается в откровенном купальнике
    Девушка Бонда из Бердянска Ольга Куриленко сексуально изгибается в откровенном купальнике
    Девушка Бонда из Бердянска Ольга Куриленко сексуально изгибается в откровенном купальнике
    Девушка Бонда из Бердянска Ольга Куриленко сексуально изгибается в откровенном купальнике
    Девушка Бонда из Бердянска Ольга Куриленко сексуально изгибается в откровенном купальнике
    Девушка Бонда из Бердянска Ольга Куриленко сексуально изгибается в откровенном купальнике
    Девушка Бонда из Бердянска Ольга Куриленко сексуально изгибается в откровенном купальнике
    Девушка Бонда из Бердянска Ольга Куриленко сексуально изгибается в откровенном купальнике
    Девушка Бонда из Бердянска Ольга Куриленко сексуально изгибается в откровенном купальнике
    Девушка Бонда из Бердянска Ольга Куриленко сексуально изгибается в откровенном купальнике

    Поклонники наперебой стали оставлять Ольге комплименты в комментариях. Их восхитила фигура актрисы и ее навык модельного позирования.

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