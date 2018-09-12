Диснеевские персонажи и одежда для животных: все, что известно о коллаборации H&M и Moschino. [ФОТО]
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Об сотрудничестве бренды объявили на фестивале Coachella
Теперь появились некоторые подробности совместной коллекции — в нее войдет одежда для животных.
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Пока что известно только о вещах для собак. Судя по опубликованным фотографиям, в коллаборацию точно войдет одежда для пород, соразмерных йоркширскому терьеру.
Также в коллекции будут костюмы в H&M x Moschino x Disney.
Релиз коллаборации запланирован на 8 ноября.
Джерело: donttakefake.com