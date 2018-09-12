  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Диснеевские персонажи и одежда для животных: все, что известно о коллаборации H&M и Moschino. [ФОТО]

    • Розсилка
    Диснеевские персонажи и одежда для животных: все, что известно о коллаборации H&M и Moschino. [ФОТО]

    Об сотрудничестве бренды объявили на фестивале Coachella

    Теперь появились некоторые подробности совместной коллекции — в нее войдет одежда для животных.

    Читайте також

    Пока что известно только о вещах для собак. Судя по опубликованным фотографиям, в коллаборацию точно войдет одежда для пород, соразмерных йоркширскому терьеру.

    Также в коллекции будут костюмы в H&M x Moschino x Disney.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Диснеевские персонажи и одежда для животных: все, что известно о коллаборации H&M и Moschino. [ФОТО]
    Диснеевские персонажи и одежда для животных: все, что известно о коллаборации H&M и Moschino. [ФОТО]
    Диснеевские персонажи и одежда для животных: все, что известно о коллаборации H&M и Moschino. [ФОТО]

    Релиз коллаборации запланирован на 8 ноября.

    Джерело: donttakefake.com

    Читайте також
    мода и красота одежда
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ