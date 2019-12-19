Модель Victoria's Secret показала фото топлес



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бриджит Малкольм

Девушка позировала в своей ванной в одних трусах

Австралийская модель Бриджит Малкольм поклонников своими пикантными фото не балует. Девушка, участвующая в показах нижнего белья Victoria's Secret, несколько раз становилась героиней журнала Playboy, и знает, что за откровенные снимки нужно платить.

Однако на этот раз модель выложила в сеть снимок, на котором девушка запечатлена топлес.

На фото 28-летняя Малкольм снимает себя в зеркало ванной комнаты на собствееный смартфон. На модели белые трусы с высокой талией, а обнаженная грудь прикрыта руками.

«Нет груди - нет и проблем», - так комментируют пикантный снимок модели.

instagram.com/bridgetmalcolm

Бриджит Малкольм известна не только как модель Victoria's Secret Fashion. Она не раз становилась лицом показов Ральфа Лорено и Стеллы Маккартни. Девушка несколь раз появлялась в самых престижных глянцах, таких как Harper's Bazaar, Playboy и Elle.