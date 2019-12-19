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    Фото

    Модель Victoria's Secret показала фото топлес

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    Модель Victoria's Secret показала фото топлес
    Бриджит Малкольм

    Девушка позировала в своей ванной в одних трусах

    Австралийская модель Бриджит Малкольм поклонников своими пикантными фото не балует. Девушка, участвующая в показах нижнего белья Victoria's Secret, несколько раз становилась героиней журнала Playboy, и знает, что за откровенные снимки нужно платить.

    Однако на этот раз модель выложила в сеть снимок, на котором девушка запечатлена топлес.

    На фото 28-летняя Малкольм снимает себя в зеркало ванной комнаты на собствееный смартфон. На модели белые трусы с высокой талией, а обнаженная грудь прикрыта руками.

    «Нет груди - нет и проблем», - так комментируют пикантный снимок модели.

    ____13.54.55
    instagram.com/bridgetmalcolm

    Бриджит Малкольм известна не только как модель Victoria's Secret Fashion. Она не раз становилась лицом показов Ральфа Лорено и Стеллы Маккартни. Девушка несколь раз появлялась в самых престижных глянцах, таких как Harper's Bazaar, Playboy и Elle.

    знаменитости фотография модель смартфон
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